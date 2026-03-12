El Gobierno porteño licitará la concesión del Canal de la Ciudad y sus radios por cinco años

El llamado a licitación pública de publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad y el proceso contemplará la administración, gestión, operación y mantenimiento de El Canal de la Ciudad y de las emisoras AM 1110 (Radio de la Ciudad) y FM 92.7 (La 2x4).

Las empresas adjudicatarias deberán proveer el equipamiento, estudios y personal necesario para la operación, así como la gestión de la identidad institucional del Gobierno de la Ciudad y el cumplimiento de las normativas de seguridad, seguros y el pago de derechos de autor (SADAIC, AADI-CAPIF, entre otros).

El plazo de concesión será de cinco años a partir de la firma del acta de inicio de servicio. El monto base total estimado para los 60 meses de duración es de $645.225.000 para la señal de televisión y $73.740.000 para las señales de radio.

Las condiciones de la licitación

Según indicaron desde el Gobierno porteño, la licitación exige garantizar un "servicio de calidad", que contempla:

Operación 24/7: ambas emisoras deberán transmitir las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Identidad cultural: la FM 92.7 (La 2x4) mantendrá su enfoque en el tango y la música popular argentina, para cumplir con la Ley 228. Además, se deberá asegurar que al menos el 70% de la música emitida sea de origen nacional.

Infraestructura: el concesionario deberá proveer sus propios estudios dentro de la Ciudad, equipados con tecnología de punta, lo que implica incluir consolas digitales, sistemas de automatización y transmisión con redundancia para evitar cortes.

Contenidos institucionales: la Ciudad se reservará el derecho de utilizar hasta un 30% de la programación semanal para contenidos institucionales y de interés público.

Además, como parte de la evolución tecnológica, la empresa ganadora podrá implementar plataformas de streaming y aplicaciones móviles con contenido a demanda, y herramientas de accesibilidad digital como subtitulado automático y transcripciones para personas con discapacidad.

La Dirección General de Concesiones y Permisos actuará como autoridad de aplicación y fiscalización contractual, mientras que la Secretaría de Medios ejercerá el control sobre la prestación del servicio y el cumplimiento de las exigencias técnicas.

Los oferentes deberán acreditar antecedentes empresariales en el sector de medios de comunicación y presentar planes de inversión detallados que aseguren la excelencia del servicio durante el quinquenio de concesión.