Siguió a los ladrones que robaron su casa en su auto y casi lo matan a tiros

Cuando el propietario regresó a la casa, los ladrones escaparon por el fondo del terreno y subieron nuevamente a la camioneta. Al darse cuenta del robo, la víctima decidió seguirlos con su vehículo.

Lo balearon cuando se puso a la par del vehículo

La persecución terminó en el cruce de las calles Berlín y Centenario, donde la camioneta de los sospechosos se detuvo. En ese momento, el conductor del vehículo comenzó a disparar contra la víctima, mientras que otro de los delincuentes descendió de la Kangoo y volvió a gatillarle.

Tras el ataque, los ladrones lograron escapar del lugar. Gravemente herido, el hombre intentó caminar, regresó a su auto y condujo hasta el Hospital Cuenca de Cañuelas, donde ingresó durante la madrugada del 16 de febrero.

Los médicos constataron que tenía heridas de bala en el rostro, el brazo y el abdomen, aunque logró sobrevivir al ataque. Según declaró luego ante los investigadores, los delincuentes le robaron $10 millones, 1.100 dólares, alhajas, ropa y teléfonos celulares.

Detuvieron a un sospechoso tras un allanamiento

En el marco de la investigación, la DDI de Luján de la Policía Bonaerense realizó un allanamiento en Moreno que terminó con la detención de Heberto Jorge Pepe, de 58 años.

Captura El momento del tiroteo entre los delincuentes y la víctima.

El sospechoso quedó imputado por los delitos de:

Homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa

Robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Moreno, encabezada por el fiscal Matías Lattaro.

Durante el procedimiento realizado en una vivienda ubicada en la calle Colombia al 1400, los investigadores secuestraron:

Una pistola Browning con numeración suprimida

USD 701

$271.650 en efectivo

Ocho teléfonos celulares

Prendas de vestir

Tres joysticks de consola

Los investigadores buscan ahora identificar y detener a los otros integrantes de la banda, que continúan prófugos.