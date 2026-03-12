Siguió a los ladrones que robaron su casa en su auto y casi lo matan a tiros
El hecho ocurrió en Marcos Paz y la víctima, de 43 años, recibió heridas de bala en el rostro, brazo y estómago. Hay un detenido.
El detenido por robar y balear a un vecino de Marcos Paz.
Un hombre fue brutalmente baleado tras descubrir a delincuentes dentro de su casa en Marcos Paz y perseguirlos en su auto. El hecho ocurrió en febrero pasado y, tras una investigación policial, detuvieron a uno de los presuntos responsables durante un allanamiento en el partido de Moreno.
La víctima, identificada como H., regresó a su vivienda y advirtió que ladrones estaban dentro de la propiedad. Cuando los delincuentes notaron la llegada del dueño de casa, escaparon por la parte trasera en una camioneta, lo que desencadenó una persecución que terminó a los tiros.
Según la investigación, el ataque ocurrió la noche del 15 de febrero, cuando tres sospechosos llegaron a la vivienda a bordo de una Renault Kangoo blanca. Los delincuentes esperaron a que los dueños se retiraran del domicilio, luego forzaron una reja y entraron a robar.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, se llevaron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, ropa y otros objetos de valor.
Cuando el propietario regresó a la casa, los ladrones escaparon por el fondo del terreno y subieron nuevamente a la camioneta. Al darse cuenta del robo, la víctima decidió seguirlos con su vehículo.
Lo balearon cuando se puso a la par del vehículo
La persecución terminó en el cruce de las calles Berlín y Centenario, donde la camioneta de los sospechosos se detuvo. En ese momento, el conductor del vehículo comenzó a disparar contra la víctima, mientras que otro de los delincuentes descendió de la Kangoo y volvió a gatillarle.
Tras el ataque, los ladrones lograron escapar del lugar. Gravemente herido, el hombre intentó caminar, regresó a su auto y condujo hasta el Hospital Cuenca de Cañuelas, donde ingresó durante la madrugada del 16 de febrero.
Los médicos constataron que tenía heridas de bala en el rostro, el brazo y el abdomen, aunque logró sobrevivir al ataque. Según declaró luego ante los investigadores, los delincuentes le robaron $10 millones, 1.100 dólares, alhajas, ropa y teléfonos celulares.
Detuvieron a un sospechoso tras un allanamiento
En el marco de la investigación, la DDI de Luján de la Policía Bonaerense realizó un allanamiento en Moreno que terminó con la detención de Heberto Jorge Pepe, de 58 años.
El sospechoso quedó imputado por los delitos de:
Homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa
Robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego
La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Moreno, encabezada por el fiscal Matías Lattaro.
Durante el procedimiento realizado en una vivienda ubicada en la calle Colombia al 1400, los investigadores secuestraron:
Una pistola Browning con numeración suprimida
USD 701
$271.650 en efectivo
Ocho teléfonos celulares
Prendas de vestir
Tres joysticks de consola
Los investigadores buscan ahora identificar y detener a los otros integrantes de la banda, que continúan prófugos.