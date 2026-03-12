La dura advertencia de Andrea del Boca a sus compañeros de Gran Hermano tras el escándalo por racismo

Pero además fue muy crítica con las estrategias de quienes buscan sobresalir a través de la confrontación o la agresión. "Buscan vampirizar, chuparle la luz a alguien para mostrarse", sentenció, al analizar el ataque racista contra Mavinga como un intento desesperado por ganar protagonismo dentro de la casa.

Pese a la angustia que dejó el episodio, la actriz aseguró que intentará mantenerse firme en su postura y no dejarse arrastrar por la negatividad del entorno. "No hay que salirse del eje, del foco, del camino. No hay que entrar en el juego de los otros", reflexionó.

Sin embargo, también dejó en claro que no dudará en intervenir si considera que alguien cruza ciertos límites dentro de la convivencia: “Quiero seguir con mi juego. Ubicar a quien se desubique, pero seguir con lo mío. Pero es difícil cuando te tocan las emociones...”, dijo.

La frase no pasó desapercibida y dejó en claro que, tras el escándalo que sacudió a la casa, Andrea del Boca está dispuesta a marcar límites si la situación vuelve a tensarse.

Qué le respondió Yanina Latorre a Carmiña Masi tras ver un video insultándola

Un inesperado momento de tensión se vivió en SQP (América TV) cuando al aire reprodujeron un viejo video de Carmiña Masi en el que apuntaba con duras críticas contra Yanina Latorre durante su paso por un Bailando en Paraguay. El material generó sorpresa en el estudio y provocó una inmediata reacción de la conductora.

En el clip, la exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) hablaba de Latorre con un tono muy crítico, lo que no pasó desapercibido para el equipo del programa.

Tras verlo, Yanina no se guardó nada y lanzó un fuerte descargo en vivo. "Pobre chica. No me da ni para putearla. Es una infradotada. Primero que yo no compito con Jorgito. Que me diga mala persona, cuando a vos te echaron de la casa por tratar de esclavo a una chica que no te hizo nada. Te metiste con el guaraní, con los gays", comenzó diciendo visiblemente molesta.

Lejos de bajar el tono, la conductora redobló la apuesta y siguió apuntando contra la periodista paraguaya: "Gracias a Dios, me va bárbaro: tengo mi propio programa, radio, una familia, hijos. Mala persona sos vos, que no tenés valores, que insultás a una mina como yo que no te conoce ni te hizo nada para pegar un portal. Vivís colgada de los argentinos. Somos más importantes que vos. Te recuerdo que te vi y me pediste una selfie. Sos una pobre chica que se quería colgar de mí".

Las palabras de Latorre generaron repercusión inmediata en el estudio y también en redes sociales, donde el enfrentamiento entre ambas figuras no tardó en viralizarse.