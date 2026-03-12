El abogado de Jenny Mavinga apuntó contra Carmiña Masi por sus dichos racistas en Gran Hermano

En ese sentido, explicó que la pena prevista es baja, ya que contempla entre un mes y tres años de prisión, por lo que es muy difícil que la acusada vaya a la cárcel en Argentina.

El abogado también confirmó que la denuncia ya fue presentada y que la causa quedó radicada en el Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro, que será el encargado de llevar adelante la investigación y de notificar formalmente a Carmiña.

Por último, Núñez sostuvo que, más allá de las posibles consecuencias judiciales, el objetivo principal es que el caso marque un precedente. Según explicó, la acusada podría enfrentar medidas como realizar cursos obligatorios, una probation o incluso restricciones para salir del país mientras avance el proceso.

Cuál fue la curiosa justificación de Emanuel tras la expulsión de Carmiña de Gran Hermano por sus dichos racistas a Mavinga

La expulsión de Carmiña Masi de Gran Hermano tras sus comentarios racistas contra Jenny Mavinga generó un fuerte impacto tanto dentro de la casa como fuera de ella. El episodio ocurrió horas antes de la gala y provocó una inmediata reacción de la producción, que decidió apartarla del reality.

En medio del anuncio de la sanción, Emanuel Di Giogia —quien había presenciado el momento en el que se produjeron los dichos— pidió la palabra para intentar explicar el contexto de lo ocurrido frente a sus compañeros.

“¿Santi, puedo hablar? Porque yo estuve ahí en ese momento, para explicarle a todos los chicos y a Mavi principalmente”, comenzó diciendo el participante.

Sin embargo, el conductor Santiago del Moro lo frenó rápidamente para evitar que se repitieran las palabras que habían desatado la polémica. “No repitamos de vuelta todo. Tomo las disculpas pero no repitamos lo que dijo o no dijo”, le respondió.

Tras la advertencia, Emanuel continuó con su explicación y aseguró que, según su percepción, Carmiña se dio cuenta de inmediato de la gravedad de lo que había dicho. “No voy a repetir pero creo que en el momento ella se dio cuenta lo que dijo. Y dijo: ‘Borrame esto’, como en su radio lo hacía. No creo que haya sido de maldad, pero bueno los dichos están”, expresó.

Finalmente, Del Moro cerró el tema recordando que la participante paraguaya se disculpó con Mavinga antes de abandonar definitivamente la casa. “De hecho Carmiña le pidió disculpas recién antes de irse”, señaló.

La decisión de expulsarla buscó marcar una postura clara del programa frente a un hecho que generó fuerte repudio entre los participantes y también en las redes sociales.