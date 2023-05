Incertidumbre por las PASO en el Frente de Todos: Cristina alarga definiciones y el albertismo la desafía con Scioli y Agustín Rossi

Pero entre la mayoría de los intendentes y gobernadores del PJ dudan sobre la estrategia electoral a adoptar y por ahora evitan definirse por alguna de las candidaturas, mientras esperan que en la cúpula del FdT se pongan de acuerdo en una estrategia electoral conjunta, que evite un quiebre de la coalición de gobierno.

El kirchnerismo duro admite total incertidumbre a la espera de una definición de la jefa, Cristina Kirchner que demorará una definición hasta bien cerca del cierre de listas.

La incertidumbre de los intendentes

Wado De Pedro posible candidato a presidente del kirchnerismo, se reunió con intendentes del PJ de la 1ra y 3ra secciones electorales. con aval de Cristina Kirchner. Foto kirchnerismo..jpg

Intendentes del PJ bonaerense y jefes territoriales del peronismo bonaerense admitieron a A24.com evalúan pedir ir colgados de todas las listas que se presenten.

Otro factor de incertidumbre que reúna en el PJ bonaerense es el ascenso del libertario Javier Milei y la fragmentación de la coalición oficialista. Además, temen fallo de la Corte Suprema de Justicia en contra las reelecciones.

"No puede ser que 3 jueces se pongan por encima de la democracia", dijo a A24.com un encumbrado dirigente del peronismo bonaerense. Temen que la Corte Suprema de Justicia falle en contra de sus candidaturas, y suspenda las PASO, como sucedió en las provincias de San Juan y Tucumán.

corte suprema.jpg Se inició la sesión en la que el Frente de Todos busca avanzar con el juicio político a la Corte Suprema (Foto: Telam).

Todos miran las repercusiones del viaje a China y las negociaciones entre Máximo Kirchner, Sergio Massa y Juan Manuel Olmos

"Después del acto del jueves quedamos todos a la expectativa. No solo no se terminó de bajar Cristina, esta vez no dijo nada cuando la gente le pedía una más sea presidenta. Tampoco se anunció a Wado y se subió Massa a la campaña electoral. Estamos todos a la espera, parece que Cristina nos va a llevar hasta el último día", plantea un dirigente del kirchnerismo duro.

Scioli y Tolosa Paz salen a pedir "avales" para su lista de cara a las PASO

4d7e3a48da8d334cbc3cabfb7dec97a4_M.jpg Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz pidieron por las PASO. (Foto: Télam)

Luego de ratificar que no va a "sacar los pies del plato" y se postulará dentro del Frente d eTodos para las PASO, el embajador ante Brasil y decidido precandidato presidencial, Daniel Scioli, aceleró los pasos para conseguir los avales con afiliaciones que le permitan llegar al cupo mínimo que establece la ley electoral, para poder presentar lista propia en todos los distritos del país, para poder postularse a las PASO.

Lo hizo apoyado por la ministra de Desarrollo Social y su esposo y amigo personal del presidente Alberto Fernández, el publicista y operador del PJ porteño, José "Pepe" Albistur.

Se trata de un link que lleva a un formulario en el que los que adhieran a las candidaturas de Scioli y Tolosa Paz, sin definir los cargos a postularse, adhieren con sus datos personales.

Las planillas son las que cada precandidato que desee presentarse a las PASO, deberá llevar ante la Junta electoral partidaria o de la coalición que se presente para participar en las elecciones primarias del 13 de agosto. El que gane, en las primarias, será la lista que competirá con la oposición en las elecciones generales del 22 de octubre.

En el texto, Scioli y Tolosa Paz avisan que están "juntando avales y adhesiones para presentar listas en las elecciones 2023".

La invitación termina diciendo: "Si nos compartís tus datos en el siguiente formulario, vamos a poder contactarte para que nos ayudes con tu aval nacional o con tu adhesión en la provincia", lo que deja entrever que Scioli se postula a la presidencia y Tolosa Paz a la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Y culmina diciendo: "tu aval es un aval a la participación democrática y en la defensa del derecho a que podamos elegir nuestros candidatos en elecciones de cara al pueblo argentino. Gracias por completar tus datos y por ayudarnos a que otros/as completen sus datos".