Inflación: una senadora de Juntos por el Cambio pide que el Banco Central emita billetes de hasta $20.000

“El agudo proceso inflacionario de los últimos años destrozó el poder adquisitivo del dinero, tanto en términos nominales como reales. Asimismo, el desequilibrio fiscal imperante impulso un proceso agudo de emisión monetaria”, aseguró la senadora tucumana al presentar el proyecto.

avila.jpeg Beatriz Avila, senadora por Tucumán.

Ávila afirmó que “la caída en el poder adquisitivo y la disminución de la capacidad de compra de las emisiones monetarias existentes, generadas por los efectos inflacionarios, son algunos de los factores que afectan la disponibilidad de billetes y el acceso mismo al efectivo”.

Indicó también que “resulta un problema recurrente para los bancos el abastecimiento de billetes para las necesidades de efectivo de la población, que encuentran el efectivo de la manera menos onerosa de efectuar sus transacciones, dado que en un alto porcentaje del comercio les cobran recargos por el uso de tarjetas de débito u otros medios electrónicos”.

Por último, apuntó contra el Gobierno de Alberto Fernández y dijo: “La negativa por parte del Gobierno Nacional de no emitir billetes de mayor valor, con el propósito evidente de no blanquear el proceso inflacionario que nuestro país viene soportando, genera no solo preocupación en la ciudadanía, sino incertidumbre en la sociedad, al estar privada del derecho de contar con el dinero mínimo para solventar las necesidades básicas que la realidad demanda”.