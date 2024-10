Interna en el PJ: a horas del cierre de listas, Ricardo Quintela pidió "cuidar a Kicillof"

Quintela también se refirió a las críticas internas que apuntan a la falta de definición de Kicillof dentro del PJ, y explicó que su sugerencia fue mantenerlo al margen para evitar tensiones: "Para protegerlo a él, le pedí que no se metiera para no generar ningún tipo de suspicacia".

El mandatario provincial subrayó el "rol importantísimo" que Kicillof está desempeñando y la necesidad de que continúe enfocándose en sus responsabilidades actuales: "Debe asumir la responsabilidad del rol que tiene y no inmiscuirse en este tema, para que podamos tener una competencia lo más tranquila posible, basada en propuestas, ideas y programas".

gobernador Ricardo Quintela.jpg

Por otro lado, afirmó que está "ultimando" los detalles para presentar la lista. "Esperamos hacerlo lo más temprano posible para que los compañeros que están cansados puedan retornar a sus hogares”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.

“Lamento mucho esta situación [de tener que competir con Cristina Kirchner en la interna], pero es necesario e imprescindible bajar los tonos porque nos necesitamos mutuamente”, agregó.

Cristina Kirchner, sobre la interna en el PJ: "Los Poncio Pilatos y los Judas no van más"

Ayer, Cristina Kirchner mantuvo una reunión con sindicalistas, intendentes y dirigentes políticos en la sede de SMATA, que conduce Ricardo Pignanelli, quien fue elegido por la ex presidenta como uno de los candidatos a vicepresidente del PJ Nacional. “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, sentenció la ex mandataria.

La ex vicepresidenta se refirió a la interna que se dirime por la presidencia del PJ entre ella y Ricardo Quintela: “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, opinó.

“El peronismo está a la defensiva. Nos tenemos que volver a articular para poder recuperar la iniciativa y convertirnos en alternativa de gobierno”, indicó la ex mandataria y agregó: “Ningún dirigente es víctima. La única víctima en este país es la gente”.

“El que tiene que hablar con Quintela es Axel, que es el que lo apoya; porque sus ministros son los que están buscando avales para él”, señaló Cristina en referencia al gobernador bonaerense. Y cuestionó: “¿Alguien se imagina a un ministro de Néstor Kirchner juntando avales para Chiche Duhalde en 2005 o un ministro mío juntando avales para De Narváez en 2009? ¿Qué estás haciendo hermano? Hacete cargo”.