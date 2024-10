Patricia Bullrich se metió en la interna del peronimso: "Ya no es la Cristina eterna, tiene un despelote dentro del PJ"

Consultada sobre la lucha por el liderazgo dentro del PJ, Bullrich señaló que la figura de Cristina ya no es la misma: "Con el despelote que tiene adentro del PJ, evidentemente ya no es la Cristina eterna".

Además, hizo hincapié en las tensiones entre la ex vicepresidenta y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof: "Me parece que el hecho de que tenga que ir a pelear una interna y que se haya peleado con la principal figura de gobierno que tiene el kirchnerismo, que es Kicillof, demuestra que ahí hay una crisis muy grande".

Las declaraciones de Bullrich se producen en un contexto de creciente tensión entre Cristina Kirchner y Kicillof, que escaló ayer cuando la ex mandataria lanzó duras críticas hacia el gobernador de Buenos Aires, advirtiendo que "Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más".

Cristina Kirchner, sobre la interna en el PJ: "Los Poncio Pilatos y los Judas no van más"

Ayer, Cristina Kirchner mantuvo una reunión con sindicalistas, intendentes y dirigentes políticos en la sede de SMATA, que conduce Ricardo Pignanelli, quien fue elegido por la ex presidenta como uno de los candidatos a vicepresidente del PJ Nacional. “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, sentenció la ex mandataria.

La ex vicepresidenta se refirió a la interna que se dirime por la presidencia del PJ entre ella y Ricardo Quintela: “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, opinó.

“El peronismo está a la defensiva. Nos tenemos que volver a articular para poder recuperar la iniciativa y convertirnos en alternativa de gobierno”, indicó la ex mandataria y agregó: “Ningún dirigente es víctima. La única víctima en este país es la gente”.

“El que tiene que hablar con Quintela es Axel, que es el que lo apoya; porque sus ministros son los que están buscando avales para él”, señaló Cristina en referencia al gobernador bonaerense. Y cuestionó: “¿Alguien se imagina a un ministro de Néstor Kirchner juntando avales para Chiche Duhalde en 2005 o un ministro mío juntando avales para De Narváez en 2009? ¿Qué estás haciendo hermano? Hacete cargo”.