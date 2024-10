Ricardo Quintela volvió hablar de la interna con Cristina Kirchner en el PJ: "Yo no quería competir con ella"

“La propia Cristina Kirchner dijo que saquemos el bastón de mariscal y nos pongamos a caminar. Que dejemos los micrófonos de los medios de comunicación para hablar mal de nosotros”, indicó Quintela sobre la interna del PJ.

El mandatario provincial aclaró: “Está en la agenda de los medios de comunicación la interna del peronismo y tenemos que ir todos al mismo lugar. Somos una generación de transición y tenemos que escuchar las necesidades del país. Axel tiene 18 millones de habitantes con necesidades que atender y nosotros en nuestra provincia”.

“Lo que nosotros queremos es competir, yo no quería hacerlo con Cristina Kirchner, yo la quiero y la aprecio, pero le di mi palabra al a provincia y voy a tratar de ser presidente del Pj”, sostuvo y agregó: “Queremos crear expectativa en la gente y esperanza, con Axiel y Cristina, todos juntos”.

Ricardo Quintela defendió la gestión de Alberto Fernández

“Estoy apuntando directamente contra Javier Milei. Queremos construir desde el interior hacia el centro. El peronismo tiene que estar con fuerza” dijo Quintela. A su vez, amparó a Alberto Fernández: “Yo no me animo a ser tan cruel con el ex presidente, mi provincia creció mucho en su mandato”.

“El sábado se define la fecha de presentación de listas, la junta debe decidir cuándo se debe votar, por ahora no hay recursos” dijo y cerró: “Tengo palabra, tengo dignidad y legado”.