Interna en La Libertad Avanza: Lilia Lemoine cruzó a Victoria Villarruel y le pidió que "se ubique"

Para finalizar, la diputada sentenció: "Villarruel rompé la maldición del vice, matá el ego y ubicate".

“Me parece pésimo que la vicepresidente tenga una clara agenda personal que le hace no acompañarnos para evitar cualquier tipo de costo político”, planteó la diputada nacional en su programa radial, y se quejó de que Villarruel no haya salido a respaldar a sus compañeros que fueron a visitar a represores en la cárcel de Ezeiza.

“Mátenme si quieren, díganme loca, lo que quieran, pero... Primero tranquilos, el que gobierna acá es Javier Milei, no Victoria Villarruel. Villarruel lo tiene que reemplazar si él no está en el país. ¡Uy, muchachos, qué miedo que me da! Pero no suele ser por más de dos días”, dijo Lemoine en Radio Zónica.

Además, la diputada de La Libertad Avanza aseguró que esa agenda vicepresidencial no es la de su espacio, sino la de Villarruel.

“Se lo pido como cristiana, que se mantenga en el rumbo que corresponde, apoyando las políticas de La Libertad Avanza (LLA), del presidente Javier Milei, de los aliados de Pro; y que no se junte con operadores castro-chavistas, que no facilite nada que pueda ocasionar que nos quedemos sin un servicio de inteligencia que nos permita defender al Presidente”, remarcó Lemoine, tras el rechazo de Diputados al DNU que otorgaba 100.000 millones de fondos a la SIDE y que será ahora tratado por el Senado.

En la parte final de su alocución, la diputada volvió a reclamarle a la vice por no haberse solidarizado con ella cuando la rociaron con nafta afuera de la Legislatura y advirtió: “Victoria, tenés una investidura”, le dijo y fue ahí que marcó: “Vicky, sos nuestra vice, comportate como tal. Qué vergüenza que te lo tenga que decir la cosplayer del grupo, ¿no?”.