Política
Gobierno
Boxeo
Gabriel Slavinsky con Novaresio: "Si fuera un ring de box, el Gobierno se está comiendo un par de manos"

El psicólogo y consultor político Gabriel Slavinsky se refirió al momento que atraviesa el Gobierno de Javier Milei, cuestionó la falta de voceros y advirtió que, según algunas encuestas, el peronismo se impondría de repetirse el escenario de balotaje de 2023.

Gabriel Slavinsky participó del programa Entrevista de Luis Novaresio. (Foto: captura).

Durante su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, analizó que el "Milei y su triángulo de hierro conciben a la política como un entretenimiento más" y amplió: "Santiago Caputo con Milei, son guionistas de una obra de teatro que todos estamos mirando y que compite con otros entretenimientos, compite con el cambio de canal".

Respecto al escándalo que sacude al Gobierno con los audios que trascendieron sobre el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), evaluó: "Los tenés hace 72 horas en modo defensivo y esa creo que es la noticia. La lluvia de problemas no es solamente Spagnuolo". En relación al contexto que atraviesan los libertarios, observó que "en momentos de crisis, necesitás voceros alrededor que puedan plantar una explicación y tener una presencia de modo constante". "Por algunos momentos fue (el vocero presidencial Manuel) Adorni y hoy no lo está haciendo", sostuvo. A eso, planteó que hay que sumarle "intervención y tomar decisiones fuertes, las más fuertes que se puedan".

En una analogía con el boxeo, explicó que "si fuese en un ring de box" en el Gobierno libertario "se están comiendo un par de manos". "Vamos a ver cómo desarrollan la defensa, no sea cosa de que sea un boxeador de mucho golpe y de quijada débil. Las crisis, vos sabés donde arrancan, no sabés bien dónde terminan", manifestó.

En cuanto a la estrategia electoral, afirmó que el oficialismo "está buscando llegar a octubre con una imagen en baja pero positiva". "Vos tenés seis pasos hacia el voto: visibilidad, conocimiento, reconocimiento, confianza, apoyo, voto", enfatizó.

Respecto a la competición de los comicios entre el oficialismo y su principal competidor, señaló: "Si nosotros tuviésemos que votar presidente para el 2027 ahora, no estoy seguro de que en la segunda vuelta Milei le gane a (Sergio) Massa". "Hay muchas encuestadoras que dicen que si hoy fuese la elección, y simplemente les preguntan, el número es muy parejo e incluso algunas le dan que más, hasta un punto arriba" al peronismo.

Sobre el campo de la política, remarcó que "ha cambiado en el último tiempo" sobre todo "en los últimos cinco años o quizás en los últimos diez". "Pero se exacerbó posterior a la pandemia: el que pierde no acompaña, el que pierde daña", apuntó.

También se refirió al disuelto frente que conformaron el PRO junto al radicalismo: "Juntos por el Cambio, así como lo conocimos no existe más. El PRO está en un momento de resignificación". Y complementó: "Yo creo que María Eugenia Vidal lo explicó bien en su LinkedIn. El LinkedIn dice 'Mauricio, escuchame, no podemos entregar al PRO así a este loco que encima nos mea, nos dice barbaridades, nos puteó a todos y nos comió a nuestro máximo dirigente y vos lo entregas así'".

