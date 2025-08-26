Gabriel Slavinsky con Novaresio: "Si fuera un ring de box, el Gobierno se está comiendo un par de manos"

En cuanto a la estrategia electoral, afirmó que el oficialismo "está buscando llegar a octubre con una imagen en baja pero positiva". "Vos tenés seis pasos hacia el voto: visibilidad, conocimiento, reconocimiento, confianza, apoyo, voto", enfatizó.

Respecto a la competición de los comicios entre el oficialismo y su principal competidor, señaló: "Si nosotros tuviésemos que votar presidente para el 2027 ahora, no estoy seguro de que en la segunda vuelta Milei le gane a (Sergio) Massa". "Hay muchas encuestadoras que dicen que si hoy fuese la elección, y simplemente les preguntan, el número es muy parejo e incluso algunas le dan que más, hasta un punto arriba" al peronismo.

Sobre el campo de la política, remarcó que "ha cambiado en el último tiempo" sobre todo "en los últimos cinco años o quizás en los últimos diez". "Pero se exacerbó posterior a la pandemia: el que pierde no acompaña, el que pierde daña", apuntó.

También se refirió al disuelto frente que conformaron el PRO junto al radicalismo: "Juntos por el Cambio, así como lo conocimos no existe más. El PRO está en un momento de resignificación". Y complementó: "Yo creo que María Eugenia Vidal lo explicó bien en su LinkedIn. El LinkedIn dice 'Mauricio, escuchame, no podemos entregar al PRO así a este loco que encima nos mea, nos dice barbaridades, nos puteó a todos y nos comió a nuestro máximo dirigente y vos lo entregas así'".

