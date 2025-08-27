En vivo Radio La Red
ENTREVISTA RADIO LA RED

Pareja repudió el ataque a Milei en Lomas y responsabilizó al kirchnerismo por las agresiones

El presidente de La Libertad Avanza bonaerense aseguró que las piedras arrojadas durante la caravana presidencial “iban dirigidas al Presidente” y denunció que una de ellas pasó “a 10 centímetros de su cabeza”.

Espert, Milei y Karina (REUTERS)

"Cuando usted ve que alguien le arroja un cascotazo en la cabeza a otro ¿Qué está buscando? Cuando hablamos de dañar con una piedra qué pensamos... ¿Que solo le va a hacer un rasguño o que puede matarlo? Cuando uno apunta con un piedrazo de esas características a la cabeza de quien sea es porque tiene muy mala intención", evaluó Pareja en declaraciones a radio La Red.

Milei caravana

El armador político denunció que las "piedras que volaban iban dirigidas al Presidente" y confió que dirigentes libertarios van a "evaluar con imágenes" el ataque junto a la Policía Federal para determinar si se trató de un intento de magnicidio. Respecto al piedrazo que casi alcanza a Milei, remarcó que "pasó a 10 centímetros de la cabeza del Presidente" y consideró que se trata de "un hecho que nos tiene que preocupar en demasía".

En cuanto al origen de la agresión, afirmó: "Estamos hablando del kirchnerismo, lo manifestaban ellos mismos. Los que estaban ahí eran kirchneristas". Y manifestó su preocupación por la "escalada de violencia que se vive sobre todo en el Conurbano, donde no se acepta otra opinión, otro punto de vista".

Sobre el inicio de las agresiones a la caravana presidencial, relató que en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen con la peatonal Laprida "se armó un grupo de gente con un sinfín de cascotes y botellas que empezaron agredir primero a la gente". Sobre esa primera situación, sostuvo que al grupo libertario "les estaban robando celulares, escupiendo, estaban golpeando a la gente, tirando piedras" y comentó que "eso después se direccionó contra la camioneta principal en una clara agresión al presidente".

Sobre el recorrido de LLA, reveló que estaba planificado que no dure "más de 30 minutos" pero que los piedrazos y botellazos hicieron que "doblásemos en Laprida y terminemos la caravana en ese momento".

"El presidente no tiene miedo, ninguno de nosotros tiene miedo. Es una vergüenza que pase esto en democracia, tenemos miedo a las consecuencias de lo que genera ese cascotazo", advirtió.

En cuanto a la salida del lugar del candidato a diputado nacional por LLA, José Luis Espert, quien fue filmado como acompañante a bordo de una moto, Pareja aseguró que el legislador "no tenía su auto para salir, nos pareció prudente que estaba de traje, hacer la tres cuadras para que llegue a su vehículo y se vaya tranquilo".

