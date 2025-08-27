Pareja repudió el ataque a Milei en Lomas y responsabilizó al kirchnerismo por las agresiones

Sobre el inicio de las agresiones a la caravana presidencial, relató que en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen con la peatonal Laprida "se armó un grupo de gente con un sinfín de cascotes y botellas que empezaron agredir primero a la gente". Sobre esa primera situación, sostuvo que al grupo libertario "les estaban robando celulares, escupiendo, estaban golpeando a la gente, tirando piedras" y comentó que "eso después se direccionó contra la camioneta principal en una clara agresión al presidente".

Sobre el recorrido de LLA, reveló que estaba planificado que no dure "más de 30 minutos" pero que los piedrazos y botellazos hicieron que "doblásemos en Laprida y terminemos la caravana en ese momento".

"El presidente no tiene miedo, ninguno de nosotros tiene miedo. Es una vergüenza que pase esto en democracia, tenemos miedo a las consecuencias de lo que genera ese cascotazo", advirtió.

En cuanto a la salida del lugar del candidato a diputado nacional por LLA, José Luis Espert, quien fue filmado como acompañante a bordo de una moto, Pareja aseguró que el legislador "no tenía su auto para salir, nos pareció prudente que estaba de traje, hacer la tres cuadras para que llegue a su vehículo y se vaya tranquilo".