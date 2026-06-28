Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete

Paralelamnte, Karina Milei, convocó a diputados y senadores de LLA para el próximo miércoles a las 9.30 a una reunión en la Casa de Gobierno, para ordenar cómo avanzará la agenda del oficialismo en el Congreso.

El encuentro tendría por escenario el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada y apuntará a reordenar las prioridades en el Congreso, donde los proyectos prioritarios para el Gobierno se vieron frenados debido a la situación del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que renunció a su cargo ayer.

Según se informó, no participaría el presidente Javier Milei, quien viajará a Paraguay para la habitual reunión del Mercosur.