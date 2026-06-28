Milei participará de la cumbre del Mercosur en Paraguay: la agenda prevista del Presidente

La participación de Milei incluirá las actividades protocolares previstas para los mandatarios, entre ellas la fotografía oficial, las reuniones de trabajo y la sesión plenaria de presidentes.

La cumbre del Mercosur se realiza de manera semestral y reúne a los máximos representantes de los países miembros para analizar los principales temas de integración económica, comercial e institucional del bloque.

La agenda de Javier Milei

Tras su paso por Madrid, el jefe de Estado viajará a Paraguay para asistir a la cumbre de presidentes del Mercosur, que se realizará en Asunción el 30 de junio. El encuentro regional tendrá lugar en un contexto de impulso a la agenda de apertura comercial del bloque y de expectativa por los avances en las negociaciones con la Unión Europea.

La última parada será Estados Unidos. Milei tiene previsto arribar a Nueva York el 4 de julio para participar de actividades vinculadas a la celebración del Día de la Independencia estadounidense, en una visita que se extenderá durante varios días y que volverá a poner el foco en la relación política que mantiene con la administración de Donald Trump.