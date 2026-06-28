El presidente Javier Milei participará este lunes y martes de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur que se realizará en Asunción, Paraguay, donde se reunirán los mandatarios de los países que integran el bloque regional.
El mandatario viajará a Asunción para asistir a la reunión de jefes de Estado del bloque regional. Durante dos jornadas participará de las actividades oficiales junto a los presidentes de los países miembros.
Milei participará de la cumbre del Mercosur en Paraguay: la agenda prevista del Presidente
El presidente Javier Milei participará este lunes y martes de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur que se realizará en Asunción, Paraguay, donde se reunirán los mandatarios de los países que integran el bloque regional.
La actividad se desarrollará en la capital paraguaya y contará con la presencia de los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, además de representantes de los Estados asociados e invitados.
Durante la cumbre se llevarán adelante las reuniones de los jefes de Estado y las sesiones plenarias previstas en el cronograma oficial del Mercosur, donde se abordarán temas vinculados al funcionamiento del bloque y a la agenda regional.
En el marco del encuentro, Paraguay concluirá su presidencia pro témpore y la transferirá a Brasil, que asumirá la conducción del organismo durante el próximo semestre.
La participación de Milei incluirá las actividades protocolares previstas para los mandatarios, entre ellas la fotografía oficial, las reuniones de trabajo y la sesión plenaria de presidentes.
La cumbre del Mercosur se realiza de manera semestral y reúne a los máximos representantes de los países miembros para analizar los principales temas de integración económica, comercial e institucional del bloque.
Tras su paso por Madrid, el jefe de Estado viajará a Paraguay para asistir a la cumbre de presidentes del Mercosur, que se realizará en Asunción el 30 de junio. El encuentro regional tendrá lugar en un contexto de impulso a la agenda de apertura comercial del bloque y de expectativa por los avances en las negociaciones con la Unión Europea.
La última parada será Estados Unidos. Milei tiene previsto arribar a Nueva York el 4 de julio para participar de actividades vinculadas a la celebración del Día de la Independencia estadounidense, en una visita que se extenderá durante varios días y que volverá a poner el foco en la relación política que mantiene con la administración de Donald Trump.