En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Mercosur
Agenda presidencial

Milei participará de la cumbre del Mercosur en Paraguay: la agenda prevista del Presidente

El mandatario viajará a Asunción para asistir a la reunión de jefes de Estado del bloque regional. Durante dos jornadas participará de las actividades oficiales junto a los presidentes de los países miembros.

Banner Seguinos en google DESK
Milei participará de la cumbre del Mercosur en Paraguay: la agenda prevista del Presidente

Milei participará de la cumbre del Mercosur en Paraguay: la agenda prevista del Presidente

El presidente Javier Milei participará este lunes y martes de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur que se realizará en Asunción, Paraguay, donde se reunirán los mandatarios de los países que integran el bloque regional.

Leé también Milei expresó su apoyo a Venezuela tras el terremoto y ofreció ayuda humanitaria
Milei se expresó tras la catástrofe en Venezuela. (Foto: archivo). 

La actividad se desarrollará en la capital paraguaya y contará con la presencia de los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, además de representantes de los Estados asociados e invitados.

Durante la cumbre se llevarán adelante las reuniones de los jefes de Estado y las sesiones plenarias previstas en el cronograma oficial del Mercosur, donde se abordarán temas vinculados al funcionamiento del bloque y a la agenda regional.

En el marco del encuentro, Paraguay concluirá su presidencia pro témpore y la transferirá a Brasil, que asumirá la conducción del organismo durante el próximo semestre.

La participación de Milei incluirá las actividades protocolares previstas para los mandatarios, entre ellas la fotografía oficial, las reuniones de trabajo y la sesión plenaria de presidentes.

La cumbre del Mercosur se realiza de manera semestral y reúne a los máximos representantes de los países miembros para analizar los principales temas de integración económica, comercial e institucional del bloque.

La agenda de Javier Milei

Tras su paso por Madrid, el jefe de Estado viajará a Paraguay para asistir a la cumbre de presidentes del Mercosur, que se realizará en Asunción el 30 de junio. El encuentro regional tendrá lugar en un contexto de impulso a la agenda de apertura comercial del bloque y de expectativa por los avances en las negociaciones con la Unión Europea.

La última parada será Estados Unidos. Milei tiene previsto arribar a Nueva York el 4 de julio para participar de actividades vinculadas a la celebración del Día de la Independencia estadounidense, en una visita que se extenderá durante varios días y que volverá a poner el foco en la relación política que mantiene con la administración de Donald Trump.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Mercosur Paraguay
Notas relacionadas
Milei designó 46 jueces que había votado el Senado, pero dejó afuera a María Verónica Michelli
Milei respaldó a Adorni, pero advirtió: "Si la Justicia lo encuentra culpable, lo eyecto de una patada"
Manuel Adorni renunció a su cargo como jefe de Gabinete en medio de la investigación judicial

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar