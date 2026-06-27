Manuel Adorni renunció a su cargo como jefe de Gabinete en medio de la investigación judicial

"Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas: viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, mansiones y autos lujosos, 'granjas cripto' operadas en complicidad con la custodia presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, la existencia de un supuesto pendrive 'lleno de dólares' (sí Presidente, un pendrive 'lleno de dólares'), sociedades en Uruguay, cirugías estéticas de miles de dólares, y decenas de falsedades más. Incluso han sugerido que he pagado millones para que no hablen mi", enumeró sobre las supuestas versiones en su contra.

A la vez, protestó por haber sido llamado "delincuente y corrupto" sin lo que, consideró, "un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas". "Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaria General de la Presidencia (Karina Milei)", enfatizó.

"También atacaron mi vida personal: se metieron con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, con mis amigos y con cada uno de mis afectos. Confundieron lo público con lo privado e íntimo. Inventaron amantes, hijos, hermanos, divorcios y hasta un padre biológico distinto al real. Se metieron con lo más profundo de un ser humano, o al menos lo que cualquier persona de bien preferiría elegir antes que todo lo demás. El resguardo de mis afectos como prioridad es precisamente lo que estoy reafirmando hoy", planteó.

En otro pasaje de la misiva, señaló que el "ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío" y reivindicó que "lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual".

"Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares. O tal vez sí: usted es la única esperanza para la Argentina. Ya no se lo digo desde adentro, sino ahora desde afuera. Mi vida antes de la vida pública siempre estuvo en línea con lograr el objetivo de que mis hijos en el futuro puedan irse a buscar un futuro mejor a otras tierras. Desde que asumimos solo trabajé para que ocurra lo contrario: para que nunca deban irse del país. Y usted es la única garantía de que eso ocurra", indicó.

En esa línea continuó: "Yo lo haré desde el lugar que me toque. Todo lo que pude aportar para el país y las ideas ya lo he hecho, de la mano suya. Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño, pero no puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática. Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo, un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre. Por desgracia, no todos quieren lo que nosotros queremos señor Presidente".

"A pesar de estas circunstancias, me enorgullece ser parte de este camino, y haberlo acompañado en cada logro que hemos tenido como Gobierno", se despidió del Presidente y le agradeció a él, a su equipo de trabajo y a los ministros del Gobierno.

Por último, completó: "Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones".

La salida de Adorni

Los rumores comenzaron a crecer el viernes, tras la presentación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, y se intensificaron con las declaraciones que Milei realizó desde España donde el presidente volvió a defender a Adorni pero dijo que "si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada". A diferencia de otras oportunidades, desde el entorno presidencial nadie salió a desmentir las versiones sobre la inminente salida de Adorni.

También el viernes por la tarde, mientras el Presidente aún se encontraba en Europa, la cúpula del Gobierno mantuvo una reunión en la Casa Rosada para analizar la situación política. Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Por la tarde del viernes también se vieron en la Casa Rosada al ministro de Economía, Luis Caputo, su par de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Lule Menem.

Ya con Milei de regreso en el país, Adorni formalizó este sábado su salida del Gobierno. La próxima semana, las comisiones de Asuntos Constitucionales de Diputados y del Senado tenía previsto volver a debatir los pedidos de interpelación y moción de censura contra el ahora ex jefe de Gabinete.

La declaración de Milei sobre Adorni

Antes de emprender el regreso desde Madrid, Milei volvió a respaldar públicamente a Adorni, aunque por primera vez dejó en claro cuál sería el límite de ese apoyo.

"El tema ya está en la Justicia. Él tenía que presentar los números, fue, los presentó y listo. Que lo determine la Justicia", afirmó el mandatario.

El Presidente aseguró además que cree en la honestidad de Adorni y consideró que la explicación que dio sobre su patrimonio le parecía "absolutamente plausible", aunque insistió en que será la Justicia la que resuelva el caso.

Al mismo tiempo, marcó una línea respecto de sus colaboradores. "A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias, pero si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada", sostuvo.

La investigación judicial sigue avanzando

La salida de Adorni ocurre mientras el fiscal federal Gerardo Pollicita profundiza la investigación que analiza su evolución patrimonial y evalúa ampliar el alcance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En la última semana, la fiscalía ordenó nuevas medidas para reconstruir la situación económica y financiera del exjefe de Gabinete y de su entorno familiar.

Entre los requerimientos realizados figuran pedidos de información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre declaraciones juradas fiscales, informes a la ANSES para reconstruir su historial laboral y consultas vinculadas a las inversiones en criptomonedas declaradas por el funcionario.

Pollicita también solicitó documentación sobre la sucesión de Jorge Adorni, padre del exfuncionario, para determinar si parte de la evolución patrimonial registrada durante los últimos años puede explicarse por bienes heredados.

Además, la fiscalía ordenó analizar publicaciones, entrevistas y declaraciones públicas realizadas por Adorni desde 2013 para contrastarlas con la información incorporada al expediente.