Javier Milei contra Ignacio Torres por el conflicto con Chubut: "Amenazar con cortar el petróleo y el gas es un delito"

Y continuó: "La provincia tomó deuda y puso de garantía la coparticipación, entonces yo no tengo la culpa de que no pueda leer un texto y entenderlo, es víctima de la educación argentina. Habla muy mal de los gobernadores que lo apoyaron, quedaron expuestos, quedaron del lado de Kicillof y Quintela, que son parte del pasado. No quieren ajustar”.

El mandatario sostuvo que cortar el suministro de petróleo implicaría “violar el derecho de propiedad. Son discusiones de gente muy de cabotaje, yo vengo de una reunión internacional muy importante, no estoy para el chiquitaje”, indicó Milei, desde Washington.

El gobernador de Chubut está dispuesto a un "diálogo resolutivo" con el Gobierno

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ratificó su decisión de cortar el suministro de petróleo y gas si el Gobierno no le brinda a la provincia los fondos correspondientes a la coparticipación que retuvo en los últimos días. Al mismo tiempo, se mostró dispuesto a mantener un diálogo "resolutivo" con funcionarios del Ejecutivo para abordar la situación.

"Si el Gobierno llama al diálogo, nosotros siempre estamos para dialogar. Pero el diálogo tiene que ser resolutivo", sostuvo Torres en diálogo con Infobae.

En ese marco, Torres destacó la "muy buena reunión" que este sábado mantuvo con sus colegas gobernadores de las provincias patagónicas, quienes respaldaron la advertencia hecha el viernes último al Gobierno nacional.