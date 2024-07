Javier Milei detalló el plan oficial del gobierno para lograr una mayor alfabetización en Argentina

“No vamos a ser complacientes con el analfabetismo. Ser complacientes es lo que nos trajo hasta acá. Tenemos que recuperar el valor de la exigencia y la búsqueda de la excelencia. No podemos tener a los estudiantes entre algodones y tratarlos como si no pudieran estar a la altura de los estándares de su edad", afirmó el mandatario, quien detalló los lineamientos generales del programa, resaltó la figura de Sarmiento y anticipó que el Gobierno nacional evaluará a los docentes.