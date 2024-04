Javier Milei, en el acto de Malvinas: "Por una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas"

Visiblemente emocionada, la Vicepresidenta, hija de un veterano de Guerra, se fundió en un abrazo con Milei en el marco del emotivo homenaje. Tras acercarse juntos a colocar una ofrenda floral en el Cenotafio dedicado a los 649 "héroes" que murieron durante el conflicto bélico, el Presidente habló en cadena nacional.

image.png Milei y Villarruel, notablemente emocionados. (Foto: archivo)

Milei reivindicó el reclamo por la soberanía de las Malvinas y criticó a sus antecesores: "Nadie tomó en serio el reclamo", dijo y aseguró que le otorgará a los veteranos "el respeto y el orgullo que les ha sido negado".

"A los veteranos, a sus familias y a todos los que visten un uniforme en defensa de la patria, quiero agradecerles su servicio en nombre de todo el pueblo argentino", sumó.

El Presidente inauguró con este acto "una era donde estemos a la altura del sacrificio de nuestros héroes y caídos, donde ellos puedan ver desde el cielo o la tierra una Argentina próspera y grande de nuevo. Una era en la que cada argentino en cada rincón de nuestro país sienta gratitud frente a aquellos que por vocación deciden vestir los uniformes de la Patria y enaltecer los colores de nuestra bandera".

El primer paso, el Pacto de Mayo con los gobernadores y fuerzas políticas

Asimismo, Milei adelantó que "el primer paso de esta nueva doctrina lo daremos el 25 de mayo en la Docta, en la provincia de Córdoba, donde firmaremos el Pacto de Mayo estableciendo las 10 políticas de Estado del nuevo orden económico argentino"

"No sólo a los miembros del Estado Mayor Conjunto y las Fuerzas Armadas, sino también a las organizaciones del veterano de Malvinas para que sean testigos y estandarte de la nueva Argentina", añadió.

El gobierno se concentra por estas horas en negociar el apoyo de los gobernadores, para lo cual el escollo más fuerte es en este momento, la restitución del Impuesto a las Ganancias que propone el Gobierno de Milei como única alternativa para financiar el déficit fiscal que no están pudiendo cubrir las provincias.

Este lunes, el mandatario santacruceño, Claudio Vidal, le advirtió al Gobierno que “si no hay recursos no vamos a acompañar ningún tipo de ley de bases” y que no asistirá a la reunión programada para el próximo mes.

Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, trató de bajar la tensión con los gobernadores y aseguró en declaraciones radiales que "he seguido conversando con los gobernadores y tenido reuniones en distintos lugares y avanzando". Además, anticipó que la Ley Bases se tratará en el Congreso a fines de abril.

"La idea es que la Ley Bases y la reforma de la ley fiscal que se van a enviar son el primer paso hacia el Pacto de Mayo. No creo que vaya a haber inconvenientes", resaltó el titular de la cartera.

image.png Javier Milei durante el acto en conmemoración de la guerra de Malvinas. (Foto: captura)

Críticas a la gestión anterior: "Nadie tomaría en serio el reclamo de corruptos"

Durante el homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas, Milei criticó a la gestión anterior, y disparó: "Nos hemos cansado de escuchar a lo largo de las últimas décadas políticos que se golpean el pecho defendiendo nuestro justo reclamo por las islas, sin que tenga un solo resultado para mostrar después de todos estos años".

"Para que los reclamos soberanos sean escuchados y respetados, es condición necesaria primero que el país y su dirigencia sea respetada, ya que nadie tomaría en serio el reclamo de corruptos o dirigentes políticos que más que una visión de país lo que defienden es un modelo de negocios", dijo.

Milei reivindicó a Julio Argentino Roca, a quien definió como "el padre de la Argentina moderna". "No existe soberanía sin prosperidad económica, y como muestra toda la evidencia empírica, no existe prosperidad económica sin libertad económica", definió.

"Justamente en materia económica, los presidentes de la llamada generación del 80 no hicieron otra cosa que lo que nosotros proponemos hoy en día, un Estado restringido a sus funciones esenciales y libertad para producir, trabajar, comerciar y circular", sumó.

El posteo de Victoria Villarruel por el aniversario de Malvinas

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, publicó en sus redes un mensaje por el 42° aniversario de la Guerra de Malvinas.

"42 Aniversario de la Recuperación de las Islas Malvinas. En una operación militar impecable sin derramamiento de sangre enemiga nuestros militares izaron la Bandera Argentina luego de 149 años de ocupación inglesa. En esa operación murió el Capitán Pedro Giachino. Como hija de un Veterano de Guerra vaya mi eterna gratitud y recuerdo para todos nuestros veteranos. Todos los días son 2 de abril en mi corazón. #MalvinasArgentinas".

VILLARREL.jpg

Homenaje por Malvinas: cómo sigue la agenda del Gobierno para este 2 de abril

malvinas.jpg

En Casa Rosada, a partir de las 15, la secretaria general de la Presidencia y el vocero presidencial, Manuel Adorni, rebautizarán el salón Pueblos Originarios con un nombre referido a la Cuestión Malvinas.

Luego está previsto un Tedeum en la Catedral Metropolitana, al que asistirán funcionarios del Poder Ejecutivo y del Gobierno de la Ciudad. Sin embargo,

Villarruel, además, tendrá su propia actividad programada para este miércoles en la Cámara alta, donde a partir de las 18 en el salón Azul entregará Diplomas de Honor a excombatientes y a integrantes de la Comisión de Familiares Caídos.