Javier Milei: "El apoyo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri es incondicional, no me pidieron nada"

Además, agregó: “Si hace dos años me decían que iba a pelear un balotaje era impensado. Estamos ante una catarata de eventos inesperados y rifarlo por un ego era inconcebible. Quiero señalar la grandeza de Patricio Bullrich, no me pidió nada, ni un proyecto, ni un puesto, hubo un pedido de perdón sincero y genuino igual que la aceptación. Si me hubiese tocado a mí, hubiese hecho lo mismo”.

“Si vamos a la propuesta, la madre de todos los males es el estado, por el déficit fiscal. Hoy el sobrante monetario es peor que en 1975. El desequilibrio en el Banco Central es un desastre monstruoso, con indicadores sociales, pobreza e indigencia, que son peores que en el 2001. Hay que reformar el estado en 8 ministerios, reducir el gasto público”, explicó sobre sus ideas.

Y, sobre su análisis del presente sostuvo: “Hay que modernizar el mercado laboral, potenciar el mercado de capitales y ahí abrís la economía, con la reforma monetaria que busca eliminar el Banco Central. No me moví de mis ideas. Se que hay cosas que tenemos diferencias con JxC, pero muchas cosas que fueron operadas y en la mayoría de las propuestas estamos de acuerdo”.

Javier Milei aclaró las operaciones en su contra

“No voy a vender órganos, ni niños, ni va a haber gente armada. Todo eso es una operación. Estoy en juicio con Elisa Carrió por acusarme de nazi. Yo no creo ser autoritario”, indicó el libertario.

Por otra parte, sostuvo: “Me enteré que Barrionuevo me retiraba el apoyo por el acercamiento de Macri, yo creí que él apoyaba la propuesta. Me llama la atención que no se sume al cambio. Aca no se puede perder tiempo llorando, hay más de 5000 mil denuncias hechas sobre mesas con fraude, si la gente no aporta su esfuerzo para acompañar el cambio... las cosas no se cambian por Twitter. En otro ámbito, voy a convocar a todos los mejores economistas no creo que Melconian esté ahí”.

“Hay una reconfiguración del mapa político. Va a haber una nueva divergencia para una fuerza que protege la libertad. El peor lugar de los infiernos está reservado para los que mantienen la neutralidad como los radicales que no son parte de la línea de Alem. La oposición algo mal hizo, la traición los que ahora se dicen neutrales, ya se fueron con Massa, los radiales”.