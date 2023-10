Gabriela Cerruti usó un tuit de Stephen King para pegarle a Javier Milei

En el marco del atentado que sucedió en EE.UU. y que dejó 22 muertos, la portavoz del presidente Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, le contestó en redes sociales al escritor Stephen King, que había dicho que esos tiroteos “no ocurren en otros países”. La funcionaria aprovechó la oportunidad y destacó que no pasa “porque por suerte todavía no hay libre venta de armas ”.