Política
Javier Milei
Movistar Arena
SHOW MUSICAL

Javier Milei, en el Movistar Arena: "Kirchnerista, pudiste ganar un round pero no la guerra"

El Presidente presentó esta noche su último libro, “La Construcción del Milagro”, con un show musical que incluyó una lista de nueve temas y el Himno Nacional Argentino, entonados por el mandatario en el Movistar Arena.

Como es usual en sus actos, el mandatario inició el show con la canción Panic Show de La Renga con la que atravesó el Movista Arena rodeado de simpatizantes libertarios.

Después de subir al escenario, Milei entonó la misma canción a capela pero con una modificación de su final: "Toda la casta es de mi apetito", dijo. La canción que siguió fue Demoliendo Hoteles de Charly García. Le siguieron Rock del Gato de los Ratones Paranoicos, Blues del equipaje de La Mississippi 1995, No me arrepiento de este amor de Ataque 77, Dame Fuego de Sandro, la canción popular judía Hava Nagila, Libre de Nino Bravo y Tu vicio Charly García.

Luego el presidente presentó a "La Banda Presidencial", entre los que se encuentran Marcelo Duclos, periodista, biógrafo de Milei y bajista; el candidato a senador nacional por Entre Rios, Joaquín Benegas Lynch, a cargo de la segunda guitarra y su hermano Bertie, actualmente diputado nacional, en la batería. También presentó a las vocalistas a cargo de los coros, la soprano Ana Tamagno, que ya cantó en el Luna Park con Milei; Hernan "Hendrix" en la primera guitarra y, como vocalista mezzosoprano, la diputada Lilia Lemoine.

"Escuchá kirchnerista pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la batalla y mucho menos la guerra", afirmó el Presidente frente a un Movistar Arena iluminado por los celulares de los simpatizantes libertarios. En un momento del show, junto al público le dedicó una canción a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su condena: "Cristina, tobillera".

Además, acusó a la oposición de realizar "operaciones" en contra del oficialismo y arremetió: "El que sabe que va a ganar no hace trampa".

"Queremos rendir un homenaje a las víctimas del 7 de octubre y que todavía quedan secuestrados. Exigimos la pronta recuperación incondicional de todos los secuestrados donde hay cuatro argentinos", exigió al recordar al ataque de Hamas a Israel. "Bancamos a Israel porque es lo justo pero, sobre todo, porque es el bastión de Occidente", exclamó y denunció que "está volviendo el antisemitismo".

Entrevista con Adorni

El Presidente mantuvo una charla con su vocero, Manuel Adorni, vestido de "Presidente" con traje y corbata después de dejar la vestimenta con la que brindó el show musical. Para la segunda parte, se envolvió en una bandera argentina y entonó el Himno Nacional Argentino.

"No aflojen estamos a mitad de camino. Terminemos de pasar el río", pidió al electorado y remarcó que "si no logramos convencer a los argentinos que la salida es por la libertad, se terminarán yendo los argentinos por Ezeiza".

Y cerró: "Si hay algo que no van a calmar de este gobierno es nuestra vocación reformista porque vamos a hacer de Argentina el país más libre del mundo y vamos a hacer a Argentina grande nuevamente. La libertad avanza o la Argentina retrocede"

