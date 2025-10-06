Los detalles del reencuentro de Yuyito González y Javier Milei: ¿vuelve el amor?

Esta tarde, el presidente Javier Milei estará en el escenario del Movistar Arena, promete hacer temas y presentará su nuevo libro, “La construcción del milagro”, en medio del revuelo tras conocerse que José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado.

¿Cuándo anunció Yuyito González su separación de Javier Milei?

Fue en abril, durante una emisión de su programa Empezar el Día (Ciudad Magazine), cuando Yuyito González confirmó su separación de Javier Milei. "Él ha decidido terminarla y, también, fue consensuado. Estamos perfectamente bien. En perfectas condiciones de relación", explicó en ese momento.

Después de varios meses de rumores sobre el vínculo entre la exvedette y el líder libertario, la conductora aclaró: “Hemos tomado esta decisión con dignidad, entereza y madurez, y anunciarlo, simplemente, porque así como lo he compartido casi un año, también era justo y lógico anunciar esta ruptura. Está todo más que bien”.

Previendo la repercusión mediática de la noticia, Yuyito expresó: “No voy a dar ningún tipo de explicación. Sé que me va a esperar doscientos millones de micrófonos a la salida del programa, sepan que no tengo nada más que decir, más que esto. Que creo que es lo más importante que tiene que ver con lo que ha sido una hermosa relación, hermosísima. Agradecida a Dios por eso. Y agradecida por lo que viene y agradecida por lo que Dios tiene para mi vida, que ya puedo vislumbrar lo que es y me da mucha felicidad”.

¿Cuándo nació el amor entre Yuyito y Javier Milei?

Yuyito González y Javier Milei se conocieron por primera vez en octubre de 2023, cuando el entonces candidato presidencial fue invitado a su programa Empezar el día (Ciudad Magazine). Aquel encuentro televisivo marcó el inicio de un vínculo que, con el paso del tiempo, se transformó en una relación sentimental. La química entre ambos fue evidente desde la entrevista, y poco después comenzaron los rumores sobre un posible romance.

Meses más tarde, volvieron a coincidir en un evento público que muchos consideraron su primera cita: una presentación en el Luna Park, donde Yuyito asistió para acompañar al economista. Desde entonces, comenzaron a mostrarse cada vez más cerca, hasta que finalmente confirmaron la relación que mantuvieron durante casi un año, antes de anunciar su separación en 2025.