Política
Javier Milei
Gabinete
Javier Milei habló sobre cambios en el Gabinete: "Cuando armás un seleccionado, ponés a los mejores"

El Presidente dijo que las inversiones ya están llegando, afirmó que las recientes turbulencias financieras responden al contexto electoral y que “después de los comicios van a desaparecer”.

Javier Milei habló sobre cambios en el Gabinete. 

En plena campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el presidente Javier Milei recorrió este sábado las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, donde volvió a ratificar el rumbo económico de su gestión. Además, se refirió al acercamiento de Mauricio Macri y de un posible cambio de Gabinete: “Cuando armás un seleccionado, ponés a los mejores”, destacó.

Durante una entrevista con Radio Mitre, el mandatario señaló que las recientes turbulencias financieras responden al contexto electoral y que “después de los comicios van a desaparecer”. Además, adelantó que habrá anuncios oficiales sobre los acuerdos con Estados Unidos, aunque aclaró que se comunicarán “una vez que estén firmados”.

El presidente reconoció que la situación económica “no es la mejor”, pero destacó la mejora respecto a diciembre de 2023: “Había 57% de pobreza y estábamos al borde del colapso. Hoy hay 30% de pobres. Íbamos a ser Venezuela”, afirmó.

Milei también aseguró que los salarios en dólares se triplicaron desde el final del kirchnerismo: “Cuando se fueron cobraban 300 dólares; hoy están en 1000”. En cuanto a la inflación, reiteró su proyección más ambiciosa: “Hoy viaja al 30% y cada vez es menos. A mitad del año que viene no habrá inflación”.

El presidente también habló sobre su acercamiento con Mauricio Macri.

El Presidente insistió en que su administración logró reducir “la inflación, la pobreza, los piquetes y el narcotráfico”, al tiempo que aumentaron “los salarios reales y las jubilaciones”.

Acercamiento con Macri y metáfora futbolera

El presidente también habló sobre su acercamiento con Mauricio Macri y descartó un intercambio político: “No me pidió nada a cambio. Tiene una generosidad enorme. Podemos incorporar a personas experimentadas de su gestión que sumen valor”, adelantó.

Cerró con una frase futbolera que sintetizó su visión política: “Cuando armás un seleccionado, ponés a los mejores. Si yo no saliera a ganar, la vida no tendría sentido. Yo salgo siempre a ganar”.

Con un discurso optimista y enfocado en las elecciones, Milei busca consolidar su liderazgo libertario en el tramo final de la campaña, apostando a mostrar resultados económicos y respaldo internacional antes del 26 de octubre.

El apoyo de Estados Unidos está garantizado hasta 2027.

“Después de octubre, se acaba el ruido financiero”

Consultado sobre la presión cambiaria y la suba de tasas, Milei atribuyó la tensión al “riesgo kuka” y al clima previo a las elecciones: “Todo este ruido va a desaparecer después del 26 de octubre. Estamos muy tranquilos: Estados Unidos está cubriendo el gap financiero”, sostuvo.

El mandatario también remarcó su optimismo respecto a la relación con Washington, luego del encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca: “El apoyo de Estados Unidos está garantizado hasta 2027. Si soy reelecto, continúa. Si gana alguien con la misma línea, también. Pero si gana un comunista, no van a apoyar a un comunista”, ironizó.

Proyecciones: “Podríamos duplicar el ingreso en 10 años”

Milei afirmó que la Argentina está encaminada a un aumento de la productividad y los salarios reales, lo que —según él— permitirá “recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores”.

Podríamos duplicar el ingreso en 10 años, en 20 cuadruplicarlo. En una década podríamos ser como España, en 20 como Alemania y en 40 la máxima potencia mundial”, aseguró.

Se habló de
Javier Milei Gabinete
