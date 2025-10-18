Javier Milei habló sobre cambios en el Gabinete: "Cuando armás un seleccionado, ponés a los mejores"

IKZNLHLFQNEKLKZJCVUQKWYKOA El presidente también habló sobre su acercamiento con Mauricio Macri.

El Presidente insistió en que su administración logró reducir “la inflación, la pobreza, los piquetes y el narcotráfico”, al tiempo que aumentaron “los salarios reales y las jubilaciones”.

Acercamiento con Macri y metáfora futbolera

El presidente también habló sobre su acercamiento con Mauricio Macri y descartó un intercambio político: “No me pidió nada a cambio. Tiene una generosidad enorme. Podemos incorporar a personas experimentadas de su gestión que sumen valor”, adelantó.

Cerró con una frase futbolera que sintetizó su visión política: “Cuando armás un seleccionado, ponés a los mejores. Si yo no saliera a ganar, la vida no tendría sentido. Yo salgo siempre a ganar”.

Con un discurso optimista y enfocado en las elecciones, Milei busca consolidar su liderazgo libertario en el tramo final de la campaña, apostando a mostrar resultados económicos y respaldo internacional antes del 26 de octubre.

trump milei El apoyo de Estados Unidos está garantizado hasta 2027.

“Después de octubre, se acaba el ruido financiero”

Consultado sobre la presión cambiaria y la suba de tasas, Milei atribuyó la tensión al “riesgo kuka” y al clima previo a las elecciones: “Todo este ruido va a desaparecer después del 26 de octubre. Estamos muy tranquilos: Estados Unidos está cubriendo el gap financiero”, sostuvo.

El mandatario también remarcó su optimismo respecto a la relación con Washington, luego del encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca: “El apoyo de Estados Unidos está garantizado hasta 2027. Si soy reelecto, continúa. Si gana alguien con la misma línea, también. Pero si gana un comunista, no van a apoyar a un comunista”, ironizó.

Proyecciones: “Podríamos duplicar el ingreso en 10 años”

Milei afirmó que la Argentina está encaminada a un aumento de la productividad y los salarios reales, lo que —según él— permitirá “recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores”.

“Podríamos duplicar el ingreso en 10 años, en 20 cuadruplicarlo. En una década podríamos ser como España, en 20 como Alemania y en 40 la máxima potencia mundial”, aseguró.