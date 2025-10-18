El escándalo de Discapacidad vuelve a sacudir al Gobierno a días de las elecciones: las dos causas judiciales que enfrenta Milei

Se trata de uno de los muchos amparos que los afectados presentaron ante los tribunales de todo el país para salir al cruce del incumplimiento de la norma aprobada por el Congreso, que luego fue vetada por el presidente Javier Milei, y que finalmente fue ratificada por los legisladores.

Según el Gobierno nacional, suspendió más de 110 mil pensiones por discapacidad que, de acuerdo a sus auditorías, habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores.

Una multa contra el ajuste a los discapacitados

La Justicia Federal de San Rafael sancionó a la Agencia Nacional de Discapacidad por no restituir pensiones no contributivas por invalidez laboral retenidas en Mendoza, tal como lo había ordenado a través de una medida cautelar. El monto de la sanción es de 15 mil pesos diarios a favor del pensionado.

El reclamo corresponde a un demandante particular con discapacidad, que había sido suspendido del programa social sin auditoría previa.

En la demanda se relata que el damnificado dejó de cobrar su beneficio sin haber recibido ninguna citación a auditoría médica, a pesar de tener sus datos actualizados. La petición es para que se rehabilite el beneficio de la pensión no contributiva hasta que se verifique su diagnóstico.

Hasta ahora, ANDIS se vio obligada a restituir pensiones no contributivas en varias provincias donde prosperaron localmente los amparos. No obstante no lo cumplió en la provincia de Mendoza.

Más sospechosos en la investigación judicial

El fiscal Franco Picardi volvió a imponer el secreto de sumario en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con el propósito de averiguar si otros contratistas se beneficiaron con las supuestas maniobras fraudulentas en la compra de medicamentos.

En la nueva etapa de la pesquisa A24.com pudo confirmar que se llevaron adelante al menos 30 procedimientos en droguerías y domicilios particulares. Están recolectando pruebas para analizar junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Previamente, se habían realizado otra veintena de allanamientos, la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) se puso a trabajar en el contenido de los dispositivos. A su vez, se ordenó la evaluación del perfil patrimonial de los involucrados, y se le prohibió la salida del país.

Los investigadores quieren determinar si hubo direccionamiento en los acuerdos de compra de medicamentos para personas con discapacidad, y si se pagaron costos superiores a los que maneja el mercado, para luego destinarlo al pago de coimas.

Recordemos que esta causa está caratulada “Milei Javier y otros s/defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles”. Se inició con una denuncia basada en los audios que describen la presunta corrupción, y que fueron atribuidos al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.