Detuvieron a una mujer con un cuchillo que estuvo a centímetros de Javier Milei en Tres de Febrero

Tensión en los actos de campaña

Antes del acto principal manifestantes opositores cantaron contra el presidente en una plaza repleta de simpatizantes del oficialismo y se generó un momento de tensión en el que tuvo que intervenir Gendarmería para dividir las aguas y evitar que los insultos se transformen en golpes y agresiones físicas, situaciones que se repiten desde la campaña provincial cuando Milei fue agredido en Lomas de Zamora.

Tras su reciente viaje a Estados Unidos, Milei retomó la agenda electoral con foco en la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande del país y clave para su fuerza política. Allí, el oficialismo busca revertir los 14 puntos de diferencia que sufrió en las elecciones del 7 de septiembre.

Noticia en desarrollo...