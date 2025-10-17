En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Presidente
Mujer
Preocupación

Detuvieron a una mujer con un cuchillo que estuvo a centímetros de Javier Milei en Tres de Febrero

La mujer fue arrestada en un supermercado después del acto de campaña e intentó agredir a un fotógrafo. Había estado a centímetros del Presidente durante su discurso.

Detuvieron a una mujer con un cuchillo que estuvo a centímetros de Javier Milei en Tres de Febrero

Detuvieron a una mujer con un cuchillo en un supermercado que había estado a centímetros del presidente Javier Milei en el acto de campaña en Tres de Febrero. La mujer primero fue demorada por la Gendarmería y logró escapar, luego, tras intentar agredir a un fotógrafo, iba a ser interceptada por un policía de civil y finalmente fue detenida.

Leé también Tensión en Tres de Febrero en el acto de Javier Milei: empujones entre militantes y la Gendarmería
tension en tres de febrero en el acto de javier milei: empujones entre militantes y la gendarmeria

El A24 mostraron como la mujer, de unos 50 años, estaba filmando con su teléfono al pie de la camioneta desde donde el presidente hablaba con un megáfono. En la siguiente toma, una vez que Milei y los candidatos habían dejado el lugar, se la ve a la sospechosa rodeada de gendarmes que intentaban detenerla, aunque logró escapar de la situación.

Minutos después habría intentado agredir a un fotógrafo y su fuga iba a terminar en un supermercado. Allí iba a ser interceptada por un efectivo de civil y el hecho quedó registrado en un video de un teléfono. Al ser apresada la mujer enojada gritaba que no la filmaran.

También trascendieron imágenes de ella rodeadas de gendarmes nuevamente y pese a la gravedad que genera tener a una mujer armada a metros del presidente, la sospechosa fue demorada pero no detenida y habría recuperado la libertad, aunque el hecho generó preocupación por los actos cuerpo a cuerpo que propone la estrategia electoral de La Libertad Avanza.

Tensión en los actos de campaña

Antes del acto principal manifestantes opositores cantaron contra el presidente en una plaza repleta de simpatizantes del oficialismo y se generó un momento de tensión en el que tuvo que intervenir Gendarmería para dividir las aguas y evitar que los insultos se transformen en golpes y agresiones físicas, situaciones que se repiten desde la campaña provincial cuando Milei fue agredido en Lomas de Zamora.

Tras su reciente viaje a Estados Unidos, Milei retomó la agenda electoral con foco en la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande del país y clave para su fuerza política. Allí, el oficialismo busca revertir los 14 puntos de diferencia que sufrió en las elecciones del 7 de septiembre.

Noticia en desarrollo...

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Presidente Mujer Javier Milei
Notas relacionadas
Mauricio Macri le pidió al Gobierno que convoque al diálogo después de las elecciones y Caputo lo apoyó
Luciano Cáceres con Novaresio: "Los políticos viven de la grieta"
Pablo Avelluto con Novaresio: "Cuando vi la imagen del presidente junto a Trump me ofendió como argentino"

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar