Javier Milei habló sobre los rumores de crisis e infidelidad con Fátima Florez

Durante el pase radial con Yanina Latorre en El Observador 107.9, la periodista contó los detalles del diálogo que tuvo con el mandatario, quien le desmintió estar en crisis con su novia.

"Me pasa que, como de alguna manera se sabe que tengo una relación de amistad de más de 10 años, me escriben a mí por el tema de Fátima y él", dijo Marina.

Y reveló sobre la conversación que tuvieron: "Entonces le digo 'pará, yo a todo el que me escribe le estoy negando la crisis, pero en una de esas estás en crisis... y no me dijiste, no me enteré'. Y él me negó todo, me dijo: 'No estamos separados. Olvidate, no sé de dónde sale ni me importa'".

De esta manera, en diálogo directo con Milei, la periodista aclaró que el presidente y la humorista siguen juntos pese a los rumores de crisis que surgieron.

Fátima Florez y Javier Milei

La palabra de Fátima Florez tras los rumores de una crisis de pareja con Javier Milei

Este mates en A la tarde, América Tv, informaron que Fátima Florez le habría sido infiel a Javier Milei, según les contó una importante fuente.

“Es exclusivo de este programa que habría una crisis sentimental terminal entre Fátima Florez y Javier Milei”, señalaron en el ciclo que conduce Karina Mazzocco.

Por su parte, el panelista Diego Esteves sumó: “Hubo una situación, ella le habría sido infiel a Milei, lo que hizo que surgiera una discusión. Se la vio a ella desganada en las últimas funciones y fastidiosa con la situación”.

En diálogo con PrimiciasYa, la imitadora desmintió de manera contundente esta versión: “Re contra mil falso todo, fake”. Y remarcó: “Está todo bien, feliz por la exitosa temporada en Mar del Plata donde quedé primerísima a nivel nacional con 55 mil espectadores”.