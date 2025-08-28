Javier Milei: "La gente votó un Gobierno que termine con la corrupción y no nos vamos a dejar amedrentar"

Javier Milei participa este jueves 28 de agosto en el almuerzo que organiza el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp), donde tiene previsto reunirse con empresarios de distintos sectores.
El Presidente diserta este mediodía ante más de 300 empresarios del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción, en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Javier Milei habla ante el círculo rojo en una semana clave para la campaña electoral
Ante empresarios de distintos sectores, y en un momento crítico para su gestión, el Presidente tomó la palabra y se refirió a lo sucedido el miércoles por la tarde durante su recorrida por Lomas de Zamora.
"Un grupo violento irrumpió por la fuerza y comenzó a lanzar piedras, en un contexto de burdas operaciones. Sabíamos que esto iba a ser difícil, la casta va a hacer lo que sea por defender sus privilegios. Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y que no se iban a cansar de injuriarnos. Cuando arrancamos nuestras campaña se cansaron de decir todo tipo de barbaridades", señaló.
Y agregó: "Son artilugios de la casta y una nueva mentira, dependerá de la Justicia esclarecerlo, nosotros estamos a disposición. Lamentamos que los jueces tengan que estar ocupados con estas jugarretas rancias en lugar de estar resolviendo crímenes. Como la gente votó un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, la respuesta es difamar. Ni la gente mastica vidrio y nos vamos a dejar amedrentar con estas agresiones cobardes, al contrario, esto nos envalentona porque se nota que tienen miedo. No vienen por Javier Milei, vienen por todos los argentinos", aseveró.
Milei recordó que en 2024, durante el almuerzo del CYCyP, había ciertos ruidos en el mercado por y que su Gobierno supo como devolver la calma. "No nos movimos ni un centímetro de nuestro plan y todo terminó saliendo tal cual les detallé, con la hoja de ruta que les di ese día. Ahora, por la cercanía de las elecciones, está volviendo el ruido", analizó, y culpó al Congreso de querer boicotear su programa económico.
"Están desesperados, ven desvanecerse todo lo que construyeron a lo largo de las últimas décadas. Y el mercado, acostumbrado al comportamiento sociopático de los dirigentes, también vive momentos de zozobra. Como dice el dicho, el que se quemó con leche, ve una vaca y llora", ejemplificó.