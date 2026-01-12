Javier Milei lanzó sus redes oficiales en inglés como un superhéroe libertario animado

Embed

Mientras se suceden imágenes del mandatario y fragmentos de anuncios de gestión, el video anticipa la eliminación de los Ministerios de la Mujer, de Obras Públicas y de Educación. En paralelo, el General Ancap celebra lo que define como un “gran año” para Milei, a quien describe como alguien que “se convirtió en un peso pesado como influencer mundial”. En ese tramo aparecen registros del Presidente junto a Donald Trump, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el empresario Elon Musk.

“Con su única marca de rock épico, libertarianismo agresivo, aquí encontrarás todo sobre él. Su historia, sus ideas y sus últimas noticias. Te dejo ahora con Javier Milei”, concluye la caricatura animada. A continuación, el video da paso a imágenes de archivo del mandatario en actos públicos, donde se escucha una de sus consignas más repetidas. “No tengan miedo, den la batalla contra el zurderío que se la vamos a ganar. zurdos hijos de puta tiemblen, la libertad avanza. Viva la libertad carajo”.

La difusión de sus redes

Desde La Libertad Avanza enmarcaron el lanzamiento dentro de una estrategia de comunicación internacional más amplia. Según explicaron, las nuevas cuentas en inglés buscan establecer un vínculo directo con audiencias extranjeras, sin mediaciones, en un contexto de creciente atención global sobre el rumbo político y económico de la Argentina.

“Las nuevas cuentas oficiales en inglés están disponibles en distintas plataformas digitales, consolidando una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios, y alineada con el creciente interés global por el proceso de transformación que atraviesa la Argentina”, señalaron desde el espacio oficialista. Y agregaron que la iniciativa forma parte de la "política de apertura y posicionamiento internacional del Gobierno Nacional", orientada a mostrar un país que "avanza hacia la estabilidad, el orden macroeconómico y el respeto por la libertad".

El propio Milei cerró la presentación con un mensaje bilingüe que sintetiza su identidad política y discursiva. “Viva la libertad carajo, long live freedom, damn it”, expresó.

Las cuentas oficiales en inglés del Presidente ya se encuentran activas en Instagram, YouTube, X, Facebook y TikTok, bajo los nombres @mileienglishofficial, @MileiEnglishOfficial y @jmilei_english, según la plataforma.