El adiós más doloroso de Jorge "Corcho" Rodríguez a una mujer clave en su vida

Rodríguez explicó que esa fotografía corresponde a uno de los últimos encuentros que compartieron. “Esta foto es del último día que nos vimos en Diciembre, sabías que te estabas por ir a otro lugar mejor pero así todo no dejabas de sonreírme y decirme que importante somos el uno para el otro, recordamos con alegría todas las cosas que hicimos juntos, todas las batallas que estuviste incondicional a mi lado”, relató.

Lejos de un mensaje protocolar, el texto deja al descubierto una despedida atravesada por décadas de complicidad, trabajo compartido y un vínculo afectivo que fue creciendo con el paso del tiempo. El empresario no ocultó su gratitud por el amor recibido y la compañía cotidiana que Pía le brindó durante gran parte de su vida.

“Me siento afortunado de haberte tenido cerca todos los días, gracias Pía por darme tu amor incondicional, te voy a extrañar, no dudo que vas a estar cerca mío protegiéndome siempre”, agregó.

La publicación generó una fuerte repercusión en redes sociales, con mensajes de apoyo y condolencias por parte de seguidores y colegas, que destacaron la sensibilidad del homenaje y la forma respetuosa en la que Rodríguez eligió recordar a una figura central de su historia personal.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Rodriguez (@corchorodriguezok)

Cuál fue la sorpresa de “Corcho” Rodríguez que hizo emocionar a Johnny Depp en Buenos Aires

El año pasado, Johnny Depp vivió una experiencia muy distinta durante su paso por Buenos Aires. Lejos de los flashes y los eventos masivos, el actor participó de una velada artística e íntima organizada por Jorge “Corcho” Rodríguez, quien abrió por primera vez las puertas de su atelier para compartir su obra en un clima reducido, personal y cargado de emoción.

La presentación tuvo lugar en la galería Little Red Door, en Villa Crespo, y reunió a un selecto grupo de amigos, referentes de la cultura y la moda, entre ellos Verónica Lozano, Guillermina Valdés, Julieta Ortega, Nico Sorín y el arquitecto Carlos Ott. Bajo luces tenues, jazz improvisado y copas de vino tinto, Rodríguez presentó su muestra On the Road. Searching for Utopia, curada por Julieta Ascar, y reflexionó sobre el desafío de exponer públicamente su obra: “Una cosa es pintar y otra es colgar los cuadros y mostrarlos”.

Durante la noche, el empresario también agradeció públicamente a Depp, a quien definió como “mi hermano de otra madre”, destacando la inspiración artística que comparten. Incluso reveló que, horas antes del evento, habían pasado la tarde grabando música juntos, un detalle que reforzó el vínculo creativo y afectivo entre ambos.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Rodríguez compartió una foto en redes de las muñecas de Depp, la suya y la del fotógrafo Horacio Heguy, todas con pulseras que llevaban la frase “Stop making stupid people famous”, una imagen que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La velada también tuvo un costado emotivo cuando Rodríguez recordó a Teresa Anchorena, figura clave en su camino artístico. El cierre llegó con otra imagen junto a Depp y un mensaje cargado de afecto: “Thank you, my brother from another mother, for giving me support and inspiration”, dejando en claro que la noche no solo celebró el arte, sino una amistad profunda y genuina.