El Banco Central compró dólares por sexto día consecutivo: la cifra que ya acumuló en lo que va del año

La estrategia comenzó el lunes 5 de enero con una compra de USD 21 millones. Luego siguieron adquisiciones por USD 83 millones el martes 6, USD 9 millones el miércoles 7, USD 62 millones el jueves 8, USD 43 millones el viernes 9 y USD 55 millones este lunes, lo que totaliza USD 273 millones en seis ruedas consecutivas.

Las proyecciones oficiales indican que la acumulación de divisas podría ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones a lo largo de 2026, dependiendo del proceso de remonetización de la economía. Según explicó el presidente del BCRA, Santiago Bausili, la velocidad de compra estará determinada por la demanda de dinero y la liquidez disponible en el mercado de cambios.

En un escenario de remonetización moderada, la autoridad monetaria estima que la base monetaria podría pasar del 4,2% al 4,8% del PBI hacia diciembre de 2026, un objetivo que requeriría compras por USD 10.000 millones, siempre que la balanza de pagos lo permita. Si la preferencia por el peso aumentara en un punto porcentual del PBI, la acumulación de reservas podría escalar hasta USD 17.000 millones.

El Banco Central mantiene bajo seguimiento el volumen diario de intervención. El límite establecido es del 5% del total operado en el mercado para evitar impactos sobre la dinámica cambiaria, aunque en algunas ruedas recientes las compras superaron ese umbral.

En paralelo, la semana pasada el Central anunció la cancelación de la porción del swap activado con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por USD 20.000 millones, acordado en octubre de 2025. En concreto, el Gobierno devolvió alrededor de USD 2.500 millones, financiados con un nuevo préstamo otorgado por un organismo internacional cuya identidad no fue informada oficialmente.

Tras esa operación, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró que su país obtuvo ganancias con el acuerdo. “Para reiterar, el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus iniciales en inglés) nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense", afirmó.

Bessent agregó que la normalización económica argentina permitió que el financiamiento vuelva a ser cubierto por el mercado. “Con la estabilización de Argentina, los mercados ahora están cubriendo las necesidades financieras de la Argentina bajo el liderazgo visionario del presidente Milei. El presidente Milei y el ministro de Finanzas Caputo están generando un impulso positivo, y anticipamos su continuo progreso. Esperamos seguir apoyando entusiastamente al Presidente Milei y a Argentina”, concluyó.