Escándalo en Carlos Paz: dos actores terminaron a las piñas antes de salir a escena y estalló la interna
Una discusión mínima desató un verdadero escándalo detrás del escenario y obligó a intervenir a la producción de la obra. Hubo golpes, tensión y versiones cruzadas que sacuden la temporada teatral. Qué pasó. Enterate.
12 ene 2026, 18:24
La temporada teatral en Villa Carlos Paz está lejos de ser tranquila. En las últimas horas se conoció un fuerte episodio de violencia entre dos actores del elenco de Felices los 4, la obra que encabeza Alejandro “Huevo” Müller. La pelea terminó a los golpes minutos antes de salir al escenario y obligó a intervenir a la producción.
La información fue revelada en Intrusos (América TV), donde Pablo Layús aportó los primeros detalles desde Córdoba. Según explicó, el conflicto se habría desatado por una discusión aparentemente menor: uno de los actores le reprochó a su compañero no haber salido a volantear para promocionar la obra. La discusión fue subiendo de tono y terminó en un cruce físico.
Adrián Pallares no ocultó su sorpresa al aire y remarcó lo insólito del detonante: “Mirá el motivo de la pelea… eso te marca cómo está la temporada. El actor no quería volantear, hubo un cruce, voló un soplamocos y se armó un escándalo”, resumió el conductor.
De acuerdo al relato de Layús, el agresor habría sido Pablo Sórensen, mientras que el actor que recibió los golpes fue Héctor Pazos. En medio del altercado, personal de la producción tuvo que intervenir rápidamente para separarlos y evitar que la situación escalara aún más. A pesar del caos previo, la función finalmente se realizó.
El episodio dejó secuelas visibles: Pazos habría quedado con un moretón cerca del ojo producto del impacto. El propio Pallares aseguró haber notado la marca en el rostro del actor: “En el pómulo, abajo del ojo izquierdo, tenía un moretón”, comentó al aire.
Por ahora, desde la producción optaron por el silencio y buscan bajar la espuma puertas adentro para que el conflicto no impacte en la continuidad de la obra. Sin embargo, el episodio dejó al descubierto un clima de tensión que atraviesa a varios elencos en plena temporada y que promete seguir dando que hablar en Carlos Paz, donde cada función parece venir con un capítulo extra fuera del escenario.
Por qué Nicolás Cabré y Mariano Martínez quedaron envueltos en una polémica con Ni media palabra
La temporada teatral 2026 en Villa Carlos Paz tiene un claro protagonista: Ni media palabra. La comedia, dirigida por Rocío Pardo —hija del histórico productor Miguel Pardo— junto a Nicolás Cabré, no solo lidera la taquilla desde su estreno, sino que también quedó en el centro de una fuerte controversia que terminó salpicando a sus figuras principales.
Protagonizada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y El Bicho Gómez, la obra se presenta de miércoles a domingos a las 22 horas en el Teatro Holiday, con salas colmadas y una fuerte presencia de la colonia artística. El éxito es indiscutido: el público responde y la comedia familiar, que aborda temas como la fama, el poder y el rating con humor ágil y giros inesperados, logra mantener a los espectadores enganchados de principio a fin.
Sin embargo, la polémica no tuvo que ver con el contenido de la obra sino con una decisión comercial que generó ruido en el ambiente teatral. Miguel Pardo, productor de Pardo Producciones y uno de los empresarios más influyentes de Carlos Paz, anunció que reembolsará el peaje a los espectadores de Córdoba que asistan a sus funciones, incluyendo Ni media palabra. La iniciativa fue rápidamente bautizada en el ambiente como “escupir para arriba”, por lo audaz de la apuesta económica en un contexto de costos elevados, según reflejaron medios cordobeses.
Desde la producción explicaron que la medida apunta a facilitar el acceso al teatro. Según declararon, el objetivo es “acompañar al público en un contexto económico desafiante” y lograr que “el traslado no sea un impedimento” para disfrutar de la temporada teatral en Villa Carlos Paz. El beneficio aplica únicamente a entradas compradas en boletería, tiene cupos limitados y no es acumulable con otros descuentos.
El anuncio generó críticas y reavivó viejas polémicas alrededor de Miguel Pardo, quien esta temporada tiene a su cargo unas 25 obras y que tiempo atrás fue expulsado de AADET por supuestas irregularidades en la taquilla. A eso se sumó su llamativa llegada en Ferrari a funciones de Ni media palabra, un gesto que no pasó inadvertido y alimentó aún más el debate mediático.
Así, Ni media palabra se convirtió no solo en el gran éxito de la temporada, sino también en el foco de una polémica que, aunque ajena al escenario, terminó involucrando de lleno a Nicolás Cabré y Mariano Martínez, dos de las figuras más convocantes del teatro argentino actual.