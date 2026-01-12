Escándalo en Carlos Paz: dos actores terminaron a las piñas antes de salir a escena y estalló la interna

El episodio dejó secuelas visibles: Pazos habría quedado con un moretón cerca del ojo producto del impacto. El propio Pallares aseguró haber notado la marca en el rostro del actor: “En el pómulo, abajo del ojo izquierdo, tenía un moretón”, comentó al aire.

Por ahora, desde la producción optaron por el silencio y buscan bajar la espuma puertas adentro para que el conflicto no impacte en la continuidad de la obra. Sin embargo, el episodio dejó al descubierto un clima de tensión que atraviesa a varios elencos en plena temporada y que promete seguir dando que hablar en Carlos Paz, donde cada función parece venir con un capítulo extra fuera del escenario.

Por qué Nicolás Cabré y Mariano Martínez quedaron envueltos en una polémica con Ni media palabra

La temporada teatral 2026 en Villa Carlos Paz tiene un claro protagonista: Ni media palabra. La comedia, dirigida por Rocío Pardo —hija del histórico productor Miguel Pardo— junto a Nicolás Cabré, no solo lidera la taquilla desde su estreno, sino que también quedó en el centro de una fuerte controversia que terminó salpicando a sus figuras principales.

Protagonizada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y El Bicho Gómez, la obra se presenta de miércoles a domingos a las 22 horas en el Teatro Holiday, con salas colmadas y una fuerte presencia de la colonia artística. El éxito es indiscutido: el público responde y la comedia familiar, que aborda temas como la fama, el poder y el rating con humor ágil y giros inesperados, logra mantener a los espectadores enganchados de principio a fin.

Ni media palabra obra

Sin embargo, la polémica no tuvo que ver con el contenido de la obra sino con una decisión comercial que generó ruido en el ambiente teatral. Miguel Pardo, productor de Pardo Producciones y uno de los empresarios más influyentes de Carlos Paz, anunció que reembolsará el peaje a los espectadores de Córdoba que asistan a sus funciones, incluyendo Ni media palabra. La iniciativa fue rápidamente bautizada en el ambiente como “escupir para arriba”, por lo audaz de la apuesta económica en un contexto de costos elevados, según reflejaron medios cordobeses.

Desde la producción explicaron que la medida apunta a facilitar el acceso al teatro. Según declararon, el objetivo es “acompañar al público en un contexto económico desafiante” y lograr que “el traslado no sea un impedimento” para disfrutar de la temporada teatral en Villa Carlos Paz. El beneficio aplica únicamente a entradas compradas en boletería, tiene cupos limitados y no es acumulable con otros descuentos.

El anuncio generó críticas y reavivó viejas polémicas alrededor de Miguel Pardo, quien esta temporada tiene a su cargo unas 25 obras y que tiempo atrás fue expulsado de AADET por supuestas irregularidades en la taquilla. A eso se sumó su llamativa llegada en Ferrari a funciones de Ni media palabra, un gesto que no pasó inadvertido y alimentó aún más el debate mediático.

Así, Ni media palabra se convirtió no solo en el gran éxito de la temporada, sino también en el foco de una polémica que, aunque ajena al escenario, terminó involucrando de lleno a Nicolás Cabré y Mariano Martínez, dos de las figuras más convocantes del teatro argentino actual.