Javier Milei le contestó a Victoria Villarruel por la polémica de los sueldos: "Está desconectada de la realidad"

A lo que Javier Milei en declaraciones radiales en Mitre inició: “El 95% de los argentinos gana mucho menos que eso. Mire en el Indec los datos de distribución del ingreso. El salario promedio de la economía es 400 mil y pico. En el 25% que está mejor gana entre 500 mil y 7 millones y medio”.

“Si toma el 10% más alto, gana entre 900 mil y 7 millones y medio. Y en promedio el decil más alto gana 1.400.000. Entonces me parece que es una frase muy desafortunada y de no entender cuál es la realidad de los argentinos y el esfuerzo que hicieron. Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos, el senado son sueldos en torno a los 10 millones, está desconectada de la realidad y es el mundo en el que ella vive de la alta política. Es una frase muy muy desafortunada”, afirmó el presidente.

Y agregó: “Es una pena que haya dicho algo así. Su sueldo depende del Ejecutivo, con lo cual, cuando me hizo el reclamo salarial le dije que no iba a ajustar y va a seguir siendo así. Ella me planteó que quería ganar más dinero y dije que no. La política respecto al resto de los argentinos perdió y eso es lo que corresponde. En el Senado decían que no se podía y ahora pudo. Yo puedo responder por la silla en la que estoy yo. Cuando apareció la presión de la sociedad se pudo frenar. Yo tengo los sueldos del Ejecutivo frenados desde el inicio de la gestión”.

Ante la consulta de si Villarruel sigue siendo parte del Gobierno, Milei contestó: “Ella me acompañó la fórmula, pero a partir de mayo dejó de participar de las reuniones de gabinete porque no compartía nuestra forma de hacer política. Se siente más cómoda con las cosas que aplaude el círculo rojo y nosotros no hacemos política para 500 mil argentinos sino para 47 millones”.

Victoria Villarruel congeló las dietas del senado hasta marzo

Por su parte la vicepresidenta había planteado: "Martín aumentó 70% sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener aumento. Digamos la verdad, por favor. Yo no creo que un país se haga mintiendo u ocultando las cosas".

A través de su cuenta de X, la vicepresidenta Victoria Villarruel anunció que firmó un decreto para congelar las dietas de los Senadores hasta el 31 de marzo.

Con el Senado en el foco, Javier Milei y Victoria Villarruel se enfrentan en una nueva interna.

La primera resolución firmada por la vicepresidenta, el DP 01/2025, señala que “en atención a las políticas de esta gestión y la crisis económica actual resulta necesario que los representantes del pueblo compartan con el esfuerzo que efectúa la sociedad en su conjunto, guiados por la ética de la solidaridad y promoviendo políticas públicas acordes a la realidad”.