Causa Cuadernos: la Corte Suprema rechazó los recursos pendientes y confirmó el inicio del juicio oral

Rechazos y planteos desestimados por la Corte

La Corte también desestimó la presentación de De Vido por la ampliación de su procesamiento y del empresario Cristóbal López y los planteos del empresario Mario Ludovico Rovella. El máximo tribunal desestimó también recursos de los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio y del expresidente de Isolux Argentina, Juan Carlos De Goycoechea (el primer hombre de negocios en arrepentirse), entre otros.

cuadernos_coimas_centeno

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner había presentado nueve recursos distintos en los que cuestionaba la elevación a juicio, los embargos, los testimonios de imputados colaboradores y la actuación del juez Gustavo Hornos, pero todos fueron desestimados por no tratarse de sentencias definitivas.

El caso José López

En la misma jornada, la Corte Suprema ratificó la condena a siete años y medio de prisión contra el exsecretario de Obras Públicas José López, quien fue sorprendido intentando ocultar bolsos con casi nueve millones de dólares en un convento bonaerense. El fallo también confirmó la multa del 60% sobre el monto del enriquecimiento y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Camino al juicio oral

En su resolución, la Corte sostuvo un criterio uniforme: “la sentencia apelada no es definitiva ni equiparable a tal por sus efectos”. Con esta definición, el tribunal cerró la etapa recursiva y ratificó la validez de la instrucción, las pruebas y los embargos cuestionados.

El juicio se desarrollará en los tribunales de Comodoro Py, bajo la órbita del Tribunal Oral Federal N°7, que juzgará a más de un centenar de imputados, entre ellos expresidentes, exministros, empresarios y contratistas de obra pública.

Este mes, ese mismo tribunal rechazó los ofrecimientos de reparación integral de 46 empresarios y cuatro exfuncionarios que buscaban evitar el debate. La audiencia de apertura está prevista para el jueves 6 de noviembre.