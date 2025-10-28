Marley se sometió a una nueva operación: cómo fue la intervención

Además, consecuente con su característico humor, decidió bromear: "Ahora veo hasta la más mínima pelusa. Tengo HD incorporado".

¿Cómo fue la anterior intervención a la que se sometió Marley?

Marley generó preocupación e impacto entre sus seguidores de redes sociales al contar que debió someterse a una cirugía ocular y mostrar la intimidad de este momento. En medio de las grabaciones de su ciclo Por el Mundo (Telefe), el conductor regresó a la Argentina para tratar este problema y poder continuar con su programa de viajes. Fiel a su estilo, compartió un video y relató cada segundo de su paso por el quirófano.

El presentador aprovechó que su producción había avanzado considerablemente con los programas de Por el Mundo (Telefe) y decidió volver al país para realizar la cirugía necesaria que le permitiría mejorar su visión. A través de su cuenta de Instagram, Marley contó que lo operarían de un ojo y, la semana siguiente, del otro, debido a cataratas.

"Son las 6 de la mañana y me estoy levantando temprano porque me van a operar. Estoy cansado de perder los anteojos todas las semanas", relató. Seguidamente, mostró la grabación dentro de la sala, donde se lo ve acostado en una camilla y tapado con una tela azul mientras el médico realiza la intervención.

"Miren la precisión de todo. Qué impresionante. Ahí vemos el momento en que le están poniendo un multifocal a mi ojo", explicó, agregando que esto se debía a una catarata con lioplegable. También destacó la brevedad del procedimiento: "Es impresionante la sensación que se siente en el momento y es súper corto, 7 minutos nomás dura esto".

En el clip se observa cómo, tras salir de la cirugía, una enfermera limpia cuidadosamente el ojo intervenido y le pregunta cómo se sintió. Marley respondió mirando a cámara: "Increíble. Vi unos colores que nunca vi en mi vida". Además, confesó que estaba "concentrado" y que sintió que "viajaba por el espacio". "Fue una cosa rarísima y trataba de entender eso", agregó. Fiel a su carisma, mostró que sus pies no entraban en la camilla debido a su altura, provocando risas en las enfermeras y en el profesional que lo operó, e insistió en que "pasó tan rápido" que no se dio cuenta.

Horas después, Marley mostró cómo quedó su ojo y escribió en redes: "Ya estoy en casa. Tengo un ojo celeste y otro marrón". También indicó que la etapa de recuperación incluye la colocación de unas gotas en la zona ocular y descanso. Su posteo concluyó con un breve resumen: "Día de cirugía para ver mucho mejor de lo que jamás he visto. Mi propio hd. En lo del doctor Kaufer por una cirugía de cataratas".

De esta manera, Marley se alejó de su habitual contenido en Instagram, donde comparte la intimidad de sus viajes por el mundo junto a reconocidas figuras del espectáculo, y mostró desde el quirófano la operación a la que se sometió, un procedimiento que no es apto para impresionables.