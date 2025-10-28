Lowrdez Fernández habló por primera vez con los medios y lanzó una polémica declaración sobre su pareja

"Tiene que tener una prisión preventiva, porque puede haber peligro de fuga, ya que sabe que la condena va a ser efectiva", contó Martín Candalaft.

Embed

Qué dijo Lowrdez Fernández en redes sociales

Lowrdez Fernández apareció en sus redes sociales para compartir cómo atraviesa el presente y relatar lo que ocurrió junto a su pareja, Leandro García Gómez.

En un extenso mensaje, la cantante apuntó directamente contra Lissa Vera, su amiga y compañera en Bandana, a quien le reprochó ciertas actitudes y decisiones tomadas desde el momento en que se denunció su desaparición hasta el operativo policial que culminó con su hallazgo. A continuación, la publicación de la artista que generó fuerte controversia.

Debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas.

Primero, agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño hacia mí. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que, de a poco, iré respondiendo. Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones.

Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede, por más que uno intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevó a tomar decisiones drásticas. Nadie nos enseña a amar.

Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os y compañeras/os por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto: desde una compañera que hace tres años no sabe de mí y, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién; hasta supuestas amigas que saben cosas mías que no son reales.

Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible, que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo procesar y acomodar.

Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana, que me tiene muy entusiasmada, y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo: cantar.

Posteo de Lowrdez Fernández

Junto con su mensaje, compartió una fotografía reciente en la que aparece rodeada de cuatro amigas, mostrando el apoyo que recibe de su círculo cercano en este difícil momento.