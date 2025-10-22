Cambios en el gabinete: el canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia a Javier Milei

A esta lista se suma la búsqueda de un reemplazante para el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien asumirá como legislador porteño. Las versiones en los pasillos de la política indican que la lista de modificaciones en el Gabinete no cesará con estos nombres.

La estrategia presidencial post elecciones

El propio Javier Milei vinculó la inminente reestructuración a los resultados electorales y a la necesidad de avanzar en su plataforma política.

"De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos”, declaró Milei en una entrevista con la TV Pública.

Con la mira puesta en las "reformas de segunda generación" y un Congreso renovado, la salida de Werthein y el inminente recambio marcan el inicio de una fase de ajuste y consolidación del equipo de gobierno que buscará optimizar la capacidad de gestión del Ejecutivo en la segunda mitad de su mandato.

El duro mensaje de Daniel Parisini contra Gerardo Werthein que recalentó las tensiones internas

El 14 de octubre, el tuitero y propagandista libertario Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan publicó un fuerte mensaje con Werthein como destinatario directo: “Tal como avisamos en La Misa el otro día, Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las ‘midterms’ (las de medio término o legislativas), y por lo tanto tiró obviamente que si perdemos (y en su cabeza el presidente deja de ser Milei y vuelven los kukas) entonces Estados Unidos obviamente no ayudará a una Argentina con un presidente kirchnerista".

El influencer libertario criticó: “Pero bueno, si tan solo tuviésemos un canciller que en vez de andar llamándolo a Luis Juez para pedirle ‘perdón’ por las boludeces que dijo un gordo boludo en tuiter, escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema, o mejor, escuchará el resumen de lo que viene diciendo Donald Trump en La Misa, la cosa hubiese sido distinta”.