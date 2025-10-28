Airbag habló del dinero en la televisión española y dejó una reflexión que se volvió viral

“Por lo menos como yo lo vivo me pasa que hablar de dinero, siento que no es justo la sociedad como está hecha, entonces me cuesta decir una cifra”, afirmó.

Sus palabras resonaron fuerte en redes sociales, especialmente en X, donde los usuarios no tardaron en reaccionar con elogios. “De pie y en silencio porque Gastón volvió a dar una entrevista como la historia manda”; “Es que Gastón es todo lo que está bien en este mundo, el presidente de la banda, el chad, el jefe, todo”; “Gastón Sardelli, Ministro de Economía de Airbag”; “Es un placer escucharlo hablar al señor Gastón Sardelli pido que este presente en todas las entrevistas”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en la plataforma.

Qué respondió Lali Espósito cuando le preguntaron cuántos millones ganó en su carrera

Lali Espósito se encuentra en territorio español, adonde viajó con motivo de formar parte del jurado del prestigioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Durante su paso por el país europeo, la cantante aprovechó para participar en La Revuelta, el ciclo televisivo conducido por David Broncano.

La artista detrás de éxitos como Fanático, Plástico y Soy fue consultada sobre el monto que posee en su cuenta bancaria, y su contestación dejó a todos boquiabiertos.

“Te lo voy a decir así... recién estábamos hablando de hace cuántos años trabajo. ¡Hace 23 años!”, lanzó Lali con naturalidad. Ante esto, el presentador reaccionó con humor: "Todo esto es para decir que estás muy forrada”.

“No diría forrada, pero me va bien. Igual yo no... no me vas a ver con carteras caras. Me da vergüenza gastar en esas cosas”, respondió la cantante, dejando en claro su postura frente al lujo.

"Soy una argentina nacida y crecida en un barrio bajo, no me sale de adentro tener dinero y gastarlo en algo ostentoso", añadió, reafirmando su vínculo con sus raíces humildes.

Lali detalló que, a lo largo de más de dos décadas de trayectoria, logró generar ingresos importantes, aunque su prioridad siempre fue apoyar a sus seres queridos. "Alguna cosa me compro, pero para mí lo más importante, a medida que fui creciendo, siempre fue que mi familia tenga un techo. Mi dinerito está puesto en que los míos tengan una mejor vida”, concluyó con emoción.