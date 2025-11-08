Luis Caputo admitió ante inversores posibles modificaciones al régimen de bandas cambiarias. 

En Nueva York, el ministro insistió en que espera que el peso se siga apreciando gracias al aumento de su demanda en un proceso de “remonetización” de la economía.

Milei y el CEO de J.P.Morgan, Jamie Dimon, en Buenos Aires, 48 horas antes de la elección legislativa del 26 de octubre.

Recompra de bonos y tensiones con los mercados

Caputo también confirmó que Argentina planea recomprar bonos globales con vencimiento en 2029 y 2030, utilizando una fuente de financiamiento más económica. Señaló que existen acuerdos de confidencialidad firmados con Estados Unidos, por lo que no puede revelar más detalles.

Aun así, la política cambiaria sigue siendo el punto más criticado del programa económico. El economista Carlos Melconian la calificó como “populismo berreta de clase alta”, por favorecer la acumulación de ahorro en dólares de los sectores más ricos y aumentar el déficit en turismo al incentivar viajes al exterior y desalentar el ingreso de turistas extranjeros.

El comentario del titular de Economía en Nueva York representa, así, el primer gesto de apertura hacia los reclamos del mercado financiero internacional, que viene insistiendo en una mayor flexibilidad del tipo de cambio y una estrategia más clara de acumulación de reservas.