La noticia bomba de Marianela Mirra sobre su relación con José Alperovich: "El 27 de noviembre..."

Cómo es la vida que lleva Marianela Mirra y José Alperovich

José Alperovich, exgobernador de Tucumán, se encuentra cumpliendo su condena por abuso sexual a su sobrina en un lujoso departamento de Puerto Madero.

En agosto, en el programa A la Tarde (América TV), se difundieron imágenes que muestran cómo es la vida de Alperovich durante su reclusión domiciliaria, acompañado por Mirra. El complejo residencial donde reside cuenta con comodidades de alto nivel, como pileta climatizada, spa, gimnasio, microcine, SUM y seguridad privada. Las unidades en las que vive el exgobernador tienen un valor que oscila entre los 220.000 y los 2,2 millones de dólares.

Además, la propia Marianela compartió este lunes una imagen desde el gimnasio del edificio en sus historias de Instagram, lo que confirma su presencia activa en el lugar.

En tanto, el cronista Oliver Quiroz relató en el ciclo conducido por Karina Mazzocco una escena que llamó la atención: "Él salió a hacer una llamada por teléfono al balcón y se la vio a ella sentada al lado, leyendo un libro". Aunque Mirra evita hablar con la prensa, su exposición en redes y la convivencia con Alperovich en plena prisión domiciliaria no pasan desapercibidas.