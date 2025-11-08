Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casan antes de fin de año ¡y se filtró la fecha exacta!

Tini Stoessel

Pero cuándo, porque no le quedan muchas semanas a este 2025, y mientras el futbolista se mantiene ocupado con sus compromisos deportivos a Tini le pasa lo mismo con su Futttura Tour que es una completo éxito. Según este medio, será el próximo 5 de diciembre el día que pasen por el registro civil y se conviertan en marido y mujer legalmente.

Así, luego de una historia de amor que comenzó hace más de tres años, la cantante y el integrante de la Scaloneta darán comienzo a una nueva etapa en su relación, si bien todos los preparativos se mantienen en el más estricto de los secretos por la sencilla razón de que pretenden que sea un momento íntimo y rodeados soló de su círculo más cercano.

En tanto, la gran fiesta quedará para más adelante, quizás para diciembre de 2026, cuando los compromisos laborales de ambos les permitan distenderse y reunir a todos sus amigos y familiares.

Para comprobar si esta versión está en lo cierto, sólo resta esperar apenas 27 días y seguramente una vez concretado el casamiento civil la cantante y el futbolista se lo contarán a sus seguidores, tal como suelen hacer con sus anuncios a través de sus respectivas redes sociales.

Rodrigo de Paul

De qué manera Tini Stoessel le confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul a sus fanáticos

En plena serie de shows de su gira Futttura en Tecnópolis, Tini Stoessel sorprendió a todos con una inesperada declaración sobre su futuro con Rodrigo de Paul. En las últimas semanas, los rumores de casamiento entre la artista y el futbolista del Inter Miami y la Selección Argentina venían sonando con fuerza, pero esta vez fue la propia cantante quien dejó entrever que el gran paso podría estar más cerca de lo que muchos imaginaban.

Durante una charla distendida con sus fans, la intérprete se animó a abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas en medio del show. “¿Qué pregunta me quieren hacer? Levanten la mano y yo elijo, así escucho de a uno, porque si no se arma el verdadero quilombo”, dijo divertida desde el escenario, generando una ola de gritos y entusiasmo entre los presentes.

Consciente de que podía recibir cualquier tipo de consulta, Tini advirtió entre risas: “A ver, me cuidan…”. Sin embargo, una de sus seguidoras no dudó en lanzarle una pregunta directa que desató la locura: “¿Te vas a casar?”

La reacción de la cantante no pasó desapercibida. Sonrojada y sonriente, respondió con picardía: “Se viene…”. Esa frase bastó para encender las redes sociales y confirmar, sin decirlo del todo, que el casamiento con De Paul estaría en los planes cercanos de la pareja, tal como se viene rumoreando.

Vale recordar que en una de sus primeras presentaciones en Tecnópolis, Tini ya había protagonizado un divertido momento vinculado a su relación. En aquella ocasión, leyó un cartel del público que decía: “De Paul dice que te ama, pero no te ama como yo”. Entre risas, no dudó en reaccionar en vivo: “¡Qué atrevido!”

Con esta nueva confesión, Tini volvió a confirmar que vive uno de los momentos más felices de su vida, disfrutando del éxito de su show y de su historia de amor con Rodrigo de Paul, que sigue dando de qué hablar tanto en el escenario como fuera de él.