El mensaje de Milei a los estadounidenses por la victoria de Mamdani: "No se dejen intimidar por algunos resultados locales"

"Los datos no mienten, están de nuestro lado. Gracias a la economía de mercado una innumerable cantidad de gente salió de la pobreza", defendió al capitalismo de mercado.

"Si concedemos que el capitalismo es un mal necesario, ya habremos perdido. Aunque ganemos momentáneamente, ellos volverán porque seguirán siendo los dueños de la vara que determina el bien y el mal. No podemos volver a cometer ese error", planteó. Y consideró que "el capitalismo no es mal alguno, sino que es la consecuencia que toma la verdadera justicia en este mundo".

Su explicación sobre la escena Argentina

"Cuando tengo reuniones de Gabinete siempre hay una regla: siempre los valores éticos y morales están por encima de los que dicta el utilitarismo político. No hay concesiones para hacer lo que está bien y cuando ustedes hacen lo que es justo y éticamente correcto, el país va a prosperar", compartió.

"Mi partido viene de una victoria histórica en las elecciones legislativas. Hicimos todo lo que la política clásica decía que no había que hacer. Y lo único que nos guió en la toma de decisiones en las tomas de decisiones fueron los criterios éticos y morales. Los argentinos de bien respondieron contundentemente con un gran triunfo", reivindicó sobre su victoria en las elecciones del 26 de octubre.

"Una vez despejado el ruido político, el mercado argentino tuvo su mayor suba histórica en un día, en una semana, y sigue subiendo. Al margen que el riesgo país bajó más de 400 puntos", analizó y acusó al kirchnerismo de ser "una de las sucursales del socialismo del siglo XXI". Y acotó, nuevamente con un guiño a la victoria de Mamdani en Nueva York: "En algún lugar de la costa este ha entrado, aquí. Se disfrazan de cordero y son peor que los rapaces lobos", lanzó.

"Lo que pasó en Argentina fue algo inédito llevamos adelante un plan de estabilización económico con consenso social, sí; pero sin consenso político", analizó Milei.

"Sostuvimos el esquema monetario", reivindicó a su gestión y afirmó que a "esa oposición es la que derrotamos en las urnas, y eso es lo que importa".

"Es hora de construir un gran consenso capitalista en Argentina", manifestó.

Qué es el American Business Forum

El foro se consolidó en los últimos años como un espacio de proyección para líderes globales, y la participación del mandatario argentino busca reforzar su perfil internacional y estrechar lazos con el mundo empresarial y político de orientación liberal y conservadora.

Milei arribó a Miami durante la madrugada, donde además asistirá a una gala de la Conservative Political Action Conference (CPAC) en Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Trump. Con este viaje, acumula catorce visitas a Estados Unidos desde que asumió la presidencia, consolidando a Washington como su principal eje de alianzas internacionales.

La comitiva oficial permanecerá en Miami hasta su traslado a Palm Beach y luego a Nueva York, donde el mandatario prevé mantener encuentros vinculados a inversiones y política exterior. En el Gobierno señalaron que aún no está definida la lista completa de empresarios con los que se reunirá Milei, aunque entre los asistentes al foro figuran el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon —quien ya se entrevistó la semana pasada con el Presidente y con el ministro de Economía, Luis Caputo— y el presidente de Google, Eric Schmidt.

El cronograma continuará este viernes en Nueva York, con una participación en el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” organizado por el Council of the Americas. Desde allí, Milei viajará directamente a Bolivia para asistir el sábado a la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz, y regresará a Buenos Aires ese mismo día por la tarde.

Noticia en desarrollo...