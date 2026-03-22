Javier Milei regresó a la Argentina y retoma la agenda en medio de fuertes desafíos económicos

Uno de los ejes de la agenda será la realización de las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, previstas para el miércoles y jueves próximos. Las jornadas fueron convocadas por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.

Las exposiciones se desarrollarán entre las 10 y las 19 horas en ambas jornadas y se espera una alta participación, en un debate que ya generó fuerte interés público y político.

El discurso de Javier Milei en la CPAC: batalla cultura, el rol de Europa y la sintonía ideológica con Viktor Orbán

El Presidente dijo presente en una nueva cumbre de la organización conservadora, esta vez, en Budapest. "Buenas tardes a todos, es para mí un verdadero gusto estar aquí en Hungría, siendo el primer presidente de Argentina en estar por primera vez en este hermoso país", comenzó en su discurso.

Rápidamente, Milei remarco su sintonía ideológica con Orbán, que buscará revalidar su gestión en las elecciones que afrontará este año. "Una nación con la que compartimos el amor por las ideas de la libertad y con cuyo Primer Ministro, Víktor Orbán, nos une una fraternidad personal y un sentimiento de admiración mutua", ahondó.

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Rápidamente, las palabras del Presidente se dirigieron a la batalla cultural y la reestructuración del panorama geopolítico, con fuertes tensiones como la guerra en Medio Oriente.

"Hoy vengo a hablarles de un concepto troncal de nuestra gestión de gobierno que, si bien hemos puesto en acción desde el primer momento, tan solo hemos puesto en palabras recientemente. Hablo, ni más ni menos, de la moral como política de Estado", resaltó Milei sobre su gestión.