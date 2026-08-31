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Luis Caputo
ENCUENTRO DEL G20

Caputo defendió el programa económico de Milei en la cumbre del G20 y se reunió con Kristalina Georgieva

El ministro de Economía participó en Asheville de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20. Durante su exposición, destacó el equilibrio fiscal, la reforma del Banco Central y el rol de la inversión privada como motor del crecimiento. También prevé mantener encuentros con Scott Bessent y Kristalina Georgieva.

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El ministro de Economía mantuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)

El ministro de Economía mantuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. (Foto: @LuisCaputoAR)
El ministro de Economía participó en Asheville de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20. (Foto: archivo)

El ministro de Economía participó en Asheville de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20. (Foto: archivo)

Luis Caputo participó este lunes de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 en Asheville, Estados Unidos, donde presentó los principales ejes del programa económico del Gobierno de Javier Milei. En ese marco, el ministro de Economía defendió las reformas impulsadas por la administración nacional, destacó la recuperación del equilibrio fiscal y ratificó que la inversión privada debe ser el principal motor del crecimiento.

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El ministro Caputo y sus anuncios para dinamizar el crédito hipotecario. (Foto: captura de TV)

Durante la jornada, Caputo también mantuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Según destacó el propio ministro en su cuenta de la red social X, ambos conversaron "sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento".

El funcionario también tiene previsto reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aunque todavía no trascendió el horario del encuentro.

Luis Caputo destacó el equilibrio fiscal, la reforma del Banco Central y el rol de la inversión privada como motor del crecimiento. (Foto: Reuters)

Luis Caputo destacó el equilibrio fiscal, la reforma del Banco Central y el rol de la inversión privada como motor del crecimiento. (Foto: Reuters)

La exposición argentina ante el G20

Caputo fue uno de los oradores de la sesión dedicada al crecimiento, uno de los temas centrales definidos por la presidencia estadounidense del G20. La apertura estuvo a cargo de Bessent y del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, quienes hicieron foco en el fortalecimiento del sector privado como herramienta para impulsar la actividad económica.

Durante su presentación, el ministro sostuvo que la estabilidad macroeconómica constituye la base para alcanzar un crecimiento sostenido y expuso la experiencia argentina desde la llegada de Milei a la Presidencia, con medidas orientadas a recomponer las cuentas públicas y generar condiciones favorables para la inversión privada.

Caputo estuvo acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning.

El jefe del Palacio de Hacienda prevé mantener encuentros con Scott Bessent y Kristalina Georgieva. (Foto: Reuters)

El jefe del Palacio de Hacienda prevé mantener encuentros con Scott Bessent y Kristalina Georgieva. (Foto: Reuters)

Equilibrio fiscal y reforma del Banco Central

En su intervención, el titular del Palacio de Hacienda destacó la reducción del gasto público en un 30% en términos reales y la eliminación tanto del déficit fiscal como el déficit cuasifiscal del Banco Central.

También destacó la reducción de impuestos equivalente a tres puntos del PBI en el marco del proceso de desregulación económica impulsado por el Gobierno. Entre las reformas que mencionó se encuentran la reforma laboral y la nueva Carta Orgánica del Banco Central, recientemente aprobada.

Según expuso ante sus pares, la inversión privada debe ocupar un lugar central en la estrategia de crecimiento. En esa línea, remarcó la necesidad de contar con reglas claras, menor intervención estatal, regulaciones más simples y una economía más competitiva que favorezca el comercio internacional.

Caputo también resaltó los avances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Asimismo, aseguró que la Argentina crecerá en términos per cápita por primera vez en 16 años, en un escenario que combina superávit fiscal y superávit de cuenta corriente.

Encuentros con Bessent

Además de su participación en las sesiones del G20, el ministro tiene previsto mantener una reunión bilateral con Bessent, aunque hasta el momento no trascendió el horario del encuentro.

La reunión entre Caputo y el funcionario estadounidense volverá a reflejar la cercanía entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump. Ambos se habían encontrado por última vez en octubre del año pasado en Washington, en la sede del Departamento del Tesoro, cuando se acordó un swap de monedas por US$20.000 millones para asistir financieramente al Gobierno en medio de la incertidumbre económica previa a las elecciones legislativas de ese año.

Caputo también tiene previsto reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aunque todavía no trascendió el horario del encuentro. (Foto: archivo)

Caputo también tiene previsto reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aunque todavía no trascendió el horario del encuentro. (Foto: archivo)

Agenda de trabajo en Asheville

La cumbre se realiza en el Omni Grove Park Inn, un histórico hotel ubicado frente a las montañas Blue Ridge que, a lo largo de los años, recibió a diez presidentes de Estados Unidos.

Durante las jornadas de trabajo, Caputo participará además de reuniones vinculadas a la evolución de la economía mundial, en un contexto marcado por el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los mercados energéticos. También formará parte de debates sobre deuda soberana, desequilibrios globales, educación financiera y fraude.

Bessent actúa como anfitrión del encuentro preparatorio para la cumbre de líderes del G20 prevista para el 14 y 15 de diciembre en el complejo Trump National Doral Miami, una cita en la que se espera la participación de Javier Milei.

En pocas palabras

  • Caputo en G20: El ministro defendió el programa económico de Javier Milei y destacó el equilibrio fiscal.
  • Reunión con FMI: Luis Caputo conversó con Kristalina Georgieva sobre la agenda económica argentina y los avances.
  • Agenda futura: Se prevé un encuentro bilateral entre Caputo y el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent.
Resumen generado por Thinkindot AI
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