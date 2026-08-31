El Gobierno y el Vaticano avanzan con los preparativos para la visita de León XIV a la Argentina

También participaron del encuentro el secretario general de la entidad eclesiástica, monseñor Raúl Pizarro, y el secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia, Fabián Fernández.

Karina Milei mantuvo un encuentro esta tarde en Casa Rosada con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo. (Foto: Presidencia)

Tras la audiencia, Colombo explicó en diálogo con A24 que la reunión se desarrolló como cierre de las actividades que la delegación vaticana llevó adelante en el país. “Fue un encuentro más de naturaleza informal como final de la visita de la delegación vaticana y de la iglesia argentina”, señaló.

El titular de la Conferencia Episcopal también destacó el clima del diálogo mantenido con la funcionaria nacional. “Fue una reunión muy cordial con puesta en común de los deseos para que este encuentro sea para el pueblo argentino por parte del papa y una oportunidad para tender puentes”.

Además, agregó que “fue un buen encuentro" y que "tuvimos la oportunidad de dialogar más de una hora”.

Los lugares que analiza la organización

Como parte de las recorridas previas a la llegada del Pontífice, la comitiva visitó distintos espacios que podrían formar parte de las actividades oficiales: “Estuvimos en el Monumento a los españoles, en el Palacio San Martín, en el Palacio Libertad, en la UCA y en la Casa Rosada”, detalló Colombo.

La delegación también visitó la Catedral de Buenos Aires. De acuerdo con lo informado por el arzobispo, este martes viajará a Córdoba y el miércoles continuará las recorridas en Luján.

Uno de los eventos que todavía se encuentra en evaluación es el encuentro de León XIV con jóvenes. Según explicó Colombo, se analiza la posibilidad de realizarlo en el Monumento a los Españoles para facilitar la participación de fieles y público.

“Están evaluando que sea en el Monumento a los españoles, aprovechando la máxima circulación y la máxima posibilidad de concentración de fieles y de público”, indicó.

Cuándo llegará León XIV a la Argentina

La visita marcará el primer viaje de León XIV al país desde que asumió como Papa. El Sumo Pontífice llegará a la Argentina el 8 de noviembre procedente de Uruguay y permanecerá hasta el 11 de noviembre.

La agenda contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, aunque todavía resta definir parte del cronograma oficial.

El Sumo Pontífice llegará a la Argentina el 8 de noviembre procedente de Uruguay y permanecerá hasta el 11 de noviembre. (Foto: archivo)

La presencia en Luján tendrá especial relevancia por tratarse de uno de los principales centros de peregrinación católica del país y sede de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

En las próximas semanas continuarán los trabajos conjuntos entre las autoridades argentinas y la Santa Sede para terminar de definir los detalles operativos, los horarios y las actividades que integrarán la visita papal.