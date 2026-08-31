El mensaje de Javier Milei a Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Selección

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, expresó.

El Capitán también reconoció que se trató de una decisión dolorosa y explicó que considera que llegó el momento de cerrar su ciclo con la camiseta argentina. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, sostuvo Messi.

En su mensaje de despedida, el delantero destacó el esfuerzo que realizó durante toda su carrera para representar al país y aseguró que siempre buscó dejarlo todo dentro de la cancha. “Siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también”, señaló el futbolista.

Messi también remarcó que siempre peleó por la camiseta argentina y que uno de sus principales objetivos fue conseguir alegrías para los hinchas. “Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, expresó, antes de destacar su deseo de hacer sentir orgullosos a los argentinos a través del fútbol.

Su anuncio generó una inmediata repercusión entre figuras del deporte, dirigentes, compañeros y millones de hinchas que acompañaron su trayectoria con la Selección.