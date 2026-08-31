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El mensaje de Javier Milei a Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Selección

El Presidente utilizó sus redes sociales para despedir al capitán argentino luego de que anunciara que no volverá a jugar para la Albiceleste.

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El mensaje de Javier Milei después de que Messi anunciara su retiro: Hombre imposible

El mensaje de Javier Milei después de que Messi anunciara su retiro: "Hombre imposible"

Javier Milei reaccionó al anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina con un breve mensaje publicado en sus redes sociales. El Presidente le agradeció al capitán argentino y acompañó sus palabras con una imagen del futbolista durante el Mundial 2026.

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“Muchas gracias Hombre Imposible”, escribió Milei junto a una fotografía de Messi aplaudiendo a los hinchas después de uno de los partidos disputados con la Selección.

La publicación del mandatario se conoció poco después de que el futbolista confirmara que decidió cerrar su etapa con la camiseta argentina.

¿Qué dijo Lionel Messi al anunciar su retiro de la Selección?

Messi comunicó su decisión a través de una publicación en sus redes sociales. El futbolista explicó que tomó la decisión después de pensar durante un tiempo lo ocurrido tras la final del Mundial.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, expresó.

El Capitán también reconoció que se trató de una decisión dolorosa y explicó que considera que llegó el momento de cerrar su ciclo con la camiseta argentina. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, sostuvo Messi.

En su mensaje de despedida, el delantero destacó el esfuerzo que realizó durante toda su carrera para representar al país y aseguró que siempre buscó dejarlo todo dentro de la cancha. “Siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también”, señaló el futbolista.

Messi también remarcó que siempre peleó por la camiseta argentina y que uno de sus principales objetivos fue conseguir alegrías para los hinchas. “Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, expresó, antes de destacar su deseo de hacer sentir orgullosos a los argentinos a través del fútbol.

Su anuncio generó una inmediata repercusión entre figuras del deporte, dirigentes, compañeros y millones de hinchas que acompañaron su trayectoria con la Selección.

En pocas palabras

  • Javier Milei: Agradeció a Lionel Messi en redes sociales por su trayectoria en la Selección Argentina.
  • Lionel Messi: Anunció su retiro de la Albiceleste tras reflexionar sobre su carrera y el Mundial.
  • Mensaje de Messi: Declaró que la decisión fue dolorosa pero que siente que es el momento de cerrar su ciclo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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