Milei prepara su regreso público con un discurso ante empresarios y referentes liberales

Entre ellos estarán el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el canciller Pablo Quirno y el senador Agustín Monteverde.

Caputo y Sturzenegger participarán de los paneles vinculados con el rumbo económico de la Argentina y de la región, mientras que otros especialistas abordarán cuestiones relacionadas con las políticas de libertad económica y el futuro del continente.

Desde la organización definieron el encuentro como un espacio para debatir “la visión que está redefiniendo a la región” y analizar el avance de las ideas liberales en Argentina y América.

Los próximos viajes de Milei: Francia, Estados Unidos y una nueva visita a la ONU

La agenda internacional de Javier Milei continuará durante septiembre y octubre con nuevos viajes al exterior. El Presidente tiene previsto participar de una nueva edición de la Argentina Week en París, además de realizar al menos dos visitas a Estados Unidos, una de ellas vinculada con la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En París, Milei encabezará la Argentina Week, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y tendrá como objetivo promocionar oportunidades de inversión en el país. Durante su estadía también está prevista una recepción en el Palacio del Elíseo junto al presidente francés, Emmanuel Macron, en el marco del vínculo que ambos mandatarios vienen consolidando.

En tanto, el Presidente prepara un nuevo viaje a Estados Unidos hacia fines de septiembre, que podría incluir su participación en la Asamblea General de la ONU, cuya apertura está prevista para el 22 de septiembre en Nueva York. Se trataría del viaje número 19 de Milei a territorio estadounidense desde que asumió la Presidencia y se produciría en la previa de las elecciones de medio término de noviembre.

Milei también tiene previsto regresar a Estados Unidos durante la primera quincena de octubre. Los viajes se enmarcan en la estrategia del Gobierno de profundizar su relación con la administración de Donald Trump y reforzar el posicionamiento internacional de Argentina, mientras la Casa Rosada busca atraer inversiones y consolidar alianzas políticas y económicas.