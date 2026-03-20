Javier Milei viajó a Hungría para participar de una conferencia conservadora, reuniones y una agenda intensa

El arribo está previsto para este viernes por la tarde, mientras que la agenda oficial comenzará el sábado con reuniones de alto nivel.

Reuniones con el gobierno húngaro

Viktor Orban Javier Milei será recibido por el primer ministro Viktor Orbán, una de las figuras más influyentes del conservadurismo europeo. (Foto: Reuters)

Entre las actividades más relevantes, Milei mantendrá un encuentro con el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor.

Posteriormente, será recibido por el primer ministro Viktor Orbán, una de las figuras más influyentes del conservadurismo europeo, en la sede del gobierno ubicada en el Monasterio Carmelita de Buda.

El vínculo entre ambos líderes ya tiene antecedentes en foros internacionales, donde compartieron espacios y coincidencias ideológicas.

El rol protagónico en la CPAC

El eje central del viaje será la participación del mandatario en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un evento que reúne a dirigentes, intelectuales y referentes de la derecha global.

En ese marco, Milei tendrá un lugar destacado: será el encargado de cerrar el encuentro con un discurso, consolidando su protagonismo dentro de este espacio político internacional.

La CPAC es organizada por la Unión Conservadora Estadounidense y se ha convertido en una plataforma de articulación para líderes alineados con el liberalismo económico y el conservadurismo.

Un reconocimiento académico a Javier Milei en Budapest

Además de su participación política, el Presidente será distinguido por la Universidad Ludovika, que le otorgará el título honorífico “Civis Universitatis Honoris Causa”.

El reconocimiento será entregado en una ceremonia encabezada por el rector Gergely Deli, donde Milei también brindará un discurso.

El viaje no tiene carácter oficial, sino que responde a una invitación para participar en un foro vinculado a su espacio ideológico.

Este tipo de actividades se repite en la agenda internacional del mandatario, quien ya participó en encuentros similares en Estados Unidos, España y Paraguay, consolidando su presencia en estos ámbitos.

Regreso inmediato a la Argentina

Tras completar su agenda en Budapest, Milei emprenderá el regreso al país el mismo sábado por la noche. Su llegada a Buenos Aires está prevista para el domingo por la mañana, cerrando así una gira exprés centrada en fortalecer vínculos políticos internacionales.