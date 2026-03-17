Tras el dato de los precios mayoristas, Milei celebró que la inflación está bajando y proyectó un descenso en el IPC
El Presidente Javier Milei destacó la desaceleración de los precios tras el dato de inflación mayorista difundido por el INDEC y sostuvo que la tendencia continuará en los próximos meses.
Tras la difusión del dato de inflación mayorista de febrero, el presidente Javier Milei afirmó que la inflación "está bajando" y proyectó una desaceleración más marcada en los próximos meses, con la expectativa oficial de que el índice se acerque a cero hacia agosto.
El mandatario realizó un posteo en la red social X donde expuso una serie de cálculos basados en la evolución reciente de los precios mayoristas, después de que esta tarde se conociera el dato difundido por el Indec.
Según señaló el organismo estadístico, la inflación acumulada en los últimos doce meses se ubica en torno al 26% anual, mientras que la medición bimestral anualizada desciende al 17% y la de febrero anualizada al 13%.
Por eso, sostuvo que “los precios mayoristas anticipan lo que viene a futuro en minoristas”, aunque advirtió que el Índice de Precios al Consumidor todavía debe absorber el impacto del ajuste de tarifas y de los desequilibrios monetarios, procesos que —según indicó— suelen tener un efecto más rezagado.
El tuit de Milei
“ARITMÉTICA INFLACIONARIA. A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones pero que sirven para ver como en dinámica la inflación está cayendo...”, escribió el jefe de Estado. Luego precisó que “la inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual” y que “la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%”.
“Podrán ponerlo como quieran pero la inflación está bajando y los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas”, afirmó, aunque remarcó que “minoristas aún debe purgar el ajuste de tarifas y desequilibrios monetarios que tardan más que el IPM”.
Los datos del Indec
Según el Indec, la inflación de febrero fue de 2,9%, con una suba acumulada de 5,9% en el primer bimestre del año y un incremento interanual del 33,1%. En línea con estas cifras, el Gobierno sostiene que la trayectoria de los precios comenzará a desacelerarse en los próximos meses.