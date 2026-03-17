Tras el dato de los precios mayoristas, Milei celebró que la inflación está bajando y proyectó un descenso en el IPC

El tuit de Milei

“ARITMÉTICA INFLACIONARIA. A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones pero que sirven para ver como en dinámica la inflación está cayendo...”, escribió el jefe de Estado. Luego precisó que “la inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual” y que “la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%”.

Milei tuit

“Podrán ponerlo como quieran pero la inflación está bajando y los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas”, afirmó, aunque remarcó que “minoristas aún debe purgar el ajuste de tarifas y desequilibrios monetarios que tardan más que el IPM”.

Los datos del Indec

Según el Indec, la inflación de febrero fue de 2,9%, con una suba acumulada de 5,9% en el primer bimestre del año y un incremento interanual del 33,1%. En línea con estas cifras, el Gobierno sostiene que la trayectoria de los precios comenzará a desacelerarse en los próximos meses.