Milei en el Foro Económico del NOA: "Inexorablemente, la inflación se va a terminar en la Argentina"

El Presidente cuestionó a "los cavernícolas", "a los mandriles" y a los keynesianos por fomentar el consumo. "Fomentar el consumo, en detrimento del ahorro lo que hace es reventar el crecimiento económico". "Por eso estos salvajes nos dejaron 15 por ciento de déficit fiscal en términos del PBI", criticó y aseguró que su su administración trabaja "intensamente" para que el W2023 haya sido el último período de la historia en el que estuvieron en el gobierno".

"Es increíble que esos caraduras que dejaron la (inflación) mayorista en 54% mensual, que anualizado da 17.000% vengan y se quejen si tenemos 1% mensual, que es 13% anual", dijo sobre el dato de los precios mayoristas que se conocieron esta semana.

"Tarde o temprano si seguimos haciendo los deberes y se terminan de corregir los precios relativos fruto de las bestialidades del Gobierno anterior, inexorablemente la inflación se va a terminar en Argentina", planteó.

"Cuando se limpien los rezagos de la política monetaria y cuando se limpie el desastre que causaron durante la segunda mitad del año pasado tratando de voltear a un Gobierno. Cuando todo eso pase, es de esperar que para el mes de agosto de este año la inflación minorista arranque con 0, les guste o no les guste", manifestó el presidente.

"Cuando ustedes generan normas que van contra el derecho nacional, eso se vuelve ilegítimo", explicó el presidente y remarcó que ese tipo situaciones "conduce a problemas más grandes, que los que quiere resolver".

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En su visita a Tucumán el presidente fue recibido por el gobernador local Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Ángel Acevedo. Mientras que el presidente de La Libertad Avanza en Córdoba, Lisandro Catalán, hizo lo propio.

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La agenda de Milei

El presidente Javier Milei viajará este jueves por la noche a Budapest, capital de Hungría, donde mantendrá un encuentro bilateral con el primer ministro Viktor Orbán, en el marco de una nueva gira internacional que se suma a sus recientes visitas a Estados Unidos, Chile y España.

Según la agenda difundida por Presidencia, el mandatario partirá a las 23:30 desde la Argentina en un vuelo especial junto a su comitiva y arribará a la capital húngara el viernes a las 20 (16 hora argentina).

La actividad oficial se concentrará el sábado. A las 11 (7 de Argentina), Milei será recibido por el presidente húngaro Tamás Sulyok en el Palacio Sándor. Luego, a las 12:10 (8:10 de Argentina), se reunirá con Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda.

Más tarde, a las 16:30 (12:30 de Argentina), el jefe de Estado participará de la ceremonia de cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde brindará un discurso. Allí será recibido por el director de CPAC Hungría, Miklós Szanth.

La agenda continuará a las 19 (15 de Argentina) con la entrega de un reconocimiento académico en la Universidad Nacional de Servicio Público de Ludovika. El rector Gergely Deli encabezará la ceremonia en la que Milei recibirá el título “Civis Universitatis Honoris Causa” y dará un discurso.

Ese mismo sábado, a las 20:30 (16:30 de Argentina), el Presidente emprenderá el regreso al país, con llegada prevista para el domingo a las 9 a Buenos Aires.

El viaje forma parte de una agenda internacional intensa del mandatario, que en las últimas semanas incluyó participaciones y encuentros en Estados Unidos, Chile y España, con el objetivo de reforzar vínculos políticos y económicos y posicionar su programa de gobierno en el exterior.