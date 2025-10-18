En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Tucumán
En campaña

Javier Milei encabezó un acto en Tucumán: "No nos quedemos a mitad de camino"

El Presidente siguió con su caravana después de estar en Santiago del Estero. El mandatario salió entre la multitud y volvió a dar un mensaje para las elecciones del 26 de octubre.

Javier Milei encabezó un acto en Tucumán. 

Javier Milei encabezó un acto en Tucumán. 

El presidente Javier Milei continuó este sábado con su campaña proselitista en la provincia de Tucumán luego de haber estado en Santiago del Estero, donde pidió "no volver al pasado" y volvió a apuntar contra Cristina Fernández de Kirchner, de quien recordó que "anda en tobillera y no puede pisar la calle".

En la localidad de Yerba Buena, provincia de Tucumán, y en la ciudad de Santiago del Estero, el Presidente reiteró su habitual actividad en la campaña 2025: hablarle a sus seguidores con un megáfono desde una camioneta en movimiento.

"Sabemos que pasamos tiempos difíciles, pero no nos quedemos a mitad de camino", dijo ya casi como un slogan de campaña Javier Milei.

En la previa a la visita presidencial a Tucumán, se registró un enfrentamiento entre militantes de La Libertad Avanza y opositores a la gestión nacional en la localidad. La intervención de la policía provincial terminó con un detenido en la localidad de Yerba Buena, en las inmediaciones de la capital tucumana.

Embed

"Sigamos abrazando este modelo, para que hagamos grande la Argentina nuevamente", remarcó Milei. "Hagamos que tenga sentido este esfuerzo, no nos quedemos a mitad de camino. La Libertad Avanza o Argentina retrocede", señaló.

Un discurso con las mismas ideas

"Siempre es una alegría estar en Tucumán, en donde se puso la piedra fundamental de la independencia", comenzó diciendo Milei. Luego, en su breve discurso, como es habitual reconoció los logros de su gobierno e incentivó a la militancia a seguir avanzando en ese rumbo. "Es eleguir entre las ideas de la libertad o volver a la barbarie kirchneristas, la esclavitud que ellos proponen".

Embed

"Nunca dije que iba a ser fácil, hoy estamos a mitad de camino, sigamos adelante", comentó el mandatario a una semana de los comicios que definirán los nuevos legisladores nacionales. "Bajamos la inflación y la seguridad", comentó el presidente.

De esta manera, el mandatario volvió a remarcar sus logros como lo viene haciendo en cada acto de campaña con la imagen del presidente arriba de una camioneta con el micrófono diciendo: "Si la libertad no avanza la Argentina retrocede".

Detuvieron a un hombre acusado amenazar a Milei

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a un hombre en Tucumán por amenazar a Javier Milei y a un militante de La Libertad Avanza. La aprehensión se dio en el marco de la visita del presidente a la ciudad de Yerba Buena y el acusado había advertido que “iba a haber balas” en un posteo realizado en su cuenta personal de Facebook.

La&nbsp;Polic&iacute;a Federal Argentina (PFA)&nbsp;detuvo a un hombre en&nbsp;Tucum&aacute;n.

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a un hombre en Tucumán.

Durante este sábado, Javier Milei se movilizó en Santiago del Estero y luego viajó a Tucumán en la continuidad de la campaña previa a las elecciones. Allí se produjeron manifestaciones a favor y en contra del presidente en la previa del acto de campaña en Yerba Buena.

Personal especializado de la División Antidrogas Tucumán realizó tareas de inteligencia criminal y ciberpatrullaje, identificó al acusado, lo interceptó en la vía pública y fue puesto a disposición de la Justicia Federal.

