Javier Milei encabezó un acto en Tucumán: "No nos quedemos a mitad de camino"

"Sigamos abrazando este modelo, para que hagamos grande la Argentina nuevamente", remarcó Milei. "Hagamos que tenga sentido este esfuerzo, no nos quedemos a mitad de camino. La Libertad Avanza o Argentina retrocede", señaló.

Un discurso con las mismas ideas

"Siempre es una alegría estar en Tucumán, en donde se puso la piedra fundamental de la independencia", comenzó diciendo Milei. Luego, en su breve discurso, como es habitual reconoció los logros de su gobierno e incentivó a la militancia a seguir avanzando en ese rumbo. "Es eleguir entre las ideas de la libertad o volver a la barbarie kirchneristas, la esclavitud que ellos proponen".

"Nunca dije que iba a ser fácil, hoy estamos a mitad de camino, sigamos adelante", comentó el mandatario a una semana de los comicios que definirán los nuevos legisladores nacionales. "Bajamos la inflación y la seguridad", comentó el presidente.

De esta manera, el mandatario volvió a remarcar sus logros como lo viene haciendo en cada acto de campaña con la imagen del presidente arriba de una camioneta con el micrófono diciendo: "Si la libertad no avanza la Argentina retrocede".

Detuvieron a un hombre acusado amenazar a Milei

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a un hombre en Tucumán por amenazar a Javier Milei y a un militante de La Libertad Avanza. La aprehensión se dio en el marco de la visita del presidente a la ciudad de Yerba Buena y el acusado había advertido que “iba a haber balas” en un posteo realizado en su cuenta personal de Facebook.

Durante este sábado, Javier Milei se movilizó en Santiago del Estero y luego viajó a Tucumán en la continuidad de la campaña previa a las elecciones. Allí se produjeron manifestaciones a favor y en contra del presidente en la previa del acto de campaña en Yerba Buena.

Personal especializado de la División Antidrogas Tucumán realizó tareas de inteligencia criminal y ciberpatrullaje, identificó al acusado, lo interceptó en la vía pública y fue puesto a disposición de la Justicia Federal.